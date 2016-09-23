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深圳通报88万鸽笼房：涉违法改建 勒令停销整改
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 2016-09-26 15:46
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　　中新网9月26日电深圳市规划和国土资源委(深圳市规划国土委)今日在其官方微博上进一步通报侨城尚寓相关情况，称所涉11套6㎡左右的房产户型与规划验收竣工图不符，实际在售面积12㎡左右(其中1套20㎡左右)，超过部分占用了建筑公摊面积，涉嫌违法改建销售。

　　深圳市规划国土委表示，深圳市规划国土委南山管理局、南山区规划土地监察局9月25日联合对侨城尚寓项目进行检查，调取了相关文件资料，约谈了有关当事人，对涉嫌违法违规行为责令立即整改，并按照职责分工依法做出相应处理。

　　深圳市规划国土委介绍了项目开发销售情况。“侨城尚寓”项目法定名称为“沙河观景阁”，位于深圳市南山区白石洲沙河东路与新中路交汇处，现状为一栋15层高建筑物，建筑功能为办公和公寓，早期由深圳市沙河实业(集团)有限公司开发，于1999年取得《深圳市建设工程规划许可证》，2006年规划验收合格，2007年办理了房地产登记。其中，1-5层为办公共5套，权利人现为郑某某；6-15层为公寓共169套，权利人均为陈某某等人。在上述169套公寓中，有11套建筑面积在6㎡左右，均为6至15层的每层楼梯拐角处的边角房间；其余158套大部分建筑面积为36-60㎡左右。

　　另查，2016年6月16日，深圳市中执资本投资有限公司(以下简称“中执公司”)和吴某某等四个自然人受陈某某等人委托销售上述公寓，但中执公司称与陈某某等人的关系名为委托实为转让，并提供了部分银行转账凭据。中执公司在对该169套公寓重新装修后再向社会销售。吴某某于2016年7月分别与链家、美联、中原、Q房网四家中介公司签订了委托销售协议。经向中执公司核实，11套6㎡左右户型房产截至目前共售出4套，半天售罄的传闻不实。

　　深圳市规划国土委还通报了当事人涉嫌违法违规情况。一是11套公寓涉嫌违法改建销售。经市规划国土委南山管理局和南山区规划土地监察局核查，所涉11套6㎡左右的房产户型与规划验收竣工图不符，实际在售面积12㎡左右(其中1套20㎡左右)，超过部分占用了建筑公摊面积，涉嫌违法改建销售。

　　二是有关房地产中介机构涉嫌违法违规经营。链家、美联、中原、Q房网四家房地产中介机构在代理销售中，存在夸大事实、占道经营、为涉嫌违法改建行为的房产提供销售代理等情形。

　　另外，深圳市规划国土委通报了事件处理情况。一是南山区规划土地监察局于9月26日对侨城尚寓项目占用公摊面积部分采取强制措施，恢复原状。市规划国土部门已约谈中执公司，责令其全面整改。中执公司已主动暂停销售行为，承诺与已售出的4套6㎡左右房产的买受人解除买卖协议，自行理顺相应经济关系。

　　二是对所涉房地产中介机构进行严肃查处。市规划国土委南山管理局已根据《深圳市房地产市场监管办法》下发了《责令限期整改通知书》。对其经营活动进一步深入调查、全链条梳理、全流程稽查、全方位整顿。

　　三是对调查过程中发现的可能存在的涉及其它违法违规行为，严格依法查处。

　　据媒体早前报道，深圳侨城尚寓位于深圳市南山区沙河东路与新中路交界处，前身是2004年建成的雅商会馆，整栋用途都是酒店。在酒店的6至15层的走廊尽头边角，都有一套极小户型，一共有9套，面积从5.73平方米到7.48平方米不等，被称“鸽笼房”。深圳侨城尚寓是1998年的土地，70年产权，属于标准的限购限贷住宅类产品。这9套“鸽笼房”开售价格为一口价88万元每套起，均价达到15万元每平方米，一个上午基本就卖光。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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