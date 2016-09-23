【学习进行时】全面深化改革是一项复杂的系统工程，如何认识好深改所涉及的各种关系，事关改革成败。在中央深改组成立以来召开的27次会议的讲话中，习近平就如何认识深改各方关系、打好深改攻坚战，做出了一系列精辟论述。新华网《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出“深改组1000天”系列之《习近平的改革认识论》，与您一起听习近平讲如何认识改革中的各种“关系”。

逆水行舟，不进则退。

全面深化改革，是决定当代中国命运的关键一招。当前，改革步入深水区和攻坚期，矛盾错综复杂，利益纠葛千头万绪，“剩下的都是难啃的硬骨头”。

啃“硬骨头”，就得理清和处理好改革的多种关系，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。

习近平是如何辩证地认识和处理这些关系的？

顶层设计和基层探索的关系

不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。

全面深化改革，核心要素之一是“全面”，这意味着深改不是“小修小补”。

“全面深化改革是关系党和国家事业发展全局的重大战略部署，不是某个领域某个方面的单项改革”。

“经济、政治、文化、社会、生态文明各领域改革和党的建设改革紧密联系、相互交融，任何一个领域的改革都会牵动其他领域，同时也需要其他领域改革密切配合”。

言语之间，习近平的改革全局观和战略思维跃然而出。

在习近平心中，全面深改头3年是夯基垒台、立柱架梁的时期，2016年要力争把改革的主体框架搭建起来。只有把握大局、审时度势、统筹兼顾、科学实施，才能引领全面深化改革稳步前行。

近三年，中央深改组会议审议162份文件，顶层设计的改革“粮仓”不断充实，其覆盖面已让“全面”一词实至名归。

2016年4月24日至27日，习近平在安徽调研。这是4月25日下午，习近平在滁州市凤阳县小岗村看望当年大包干带头人严金昌(右三)一家。新华社记者 李学仁 摄

强调顶层设计，不是要忽视基层积极探索。改革要对准发展所需、基层所盼、民心所向，就要善于从群众关注的热点寻找突破口。

解放思想、汲取群众智慧一直为习近平所重视。习近平深刻指出，改革开放在认识和实践上的每一次突破和发展，无不来自人民群众的实践和智慧。

历次深改组会议中，习近平多次强调，要重视基层探索，推动改革顶层设计和基层探索的良性互动。

在深改组第十七次会议上，习近平指出，全面深化改革任务越重，越要重视基层探索实践。深改组第二十五次会议中，他强调，地方是推进改革的重要力量。

顶层设计，看的是全局，体现的是中国特色社会主义的“制度自信”。基层探索“摸着石头过河”，瞄准的是纵深，在没有先例的前提下“摸寻”规律，弥补经验短板。

政府和市场的关系

全面深化改革的进程中，重点和起牵引作用的是经济体制改革，而“经济体制改革的核心问题仍然是处理好政府和市场关系”。

习近平强调：“理论和实践都证明，市场配置资源是最有效率的形式。”十八届三中全会将市场的“基础性作用”改为“决定性作用”，一词之改，鲜明地突出了经济体制改革的“市场”特征，是社会主义市场经济的理论突破与创新。

要使市场发挥决定性作用，就必须将政府职能转变作为主战场，厘清政府与市场的边界。

“该管的事一定要管好、管到位，该放的权一定要放足、放到位，坚决克服政府职能错位、越位、缺位现象”、“要深化行政审批制度改革，推进简政放权，深化权力清单、责任清单管理，同时要强化事中事后监管”。对于“约束”政府行为，习近平总是不厌其烦、一遍又一遍强调。

这是建设中的中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区一角(2016年4月12日摄)。新华社记者 毛思倩 摄

十八大以来，简政放权可谓是本轮深改的“当头炮”，《关于实行市场准入负面清单制度的意见》等一批优化政府权力范围的文件在深改组会议中通过。本届政府承诺减少三分之一以上审批事项的目标提前两年多完成，非行政许可审批全部取消。政府权力的“减法”换来市场活力的“加法”，群众和企业办起事来因此手续更简单、沟通更顺畅。

发挥市场“决定性作用”是社会主义市场经济的必然方向，但不是所有“宝”都押在市场身上。

“既要放也要接，‘自由落体’不行，该管的事没人管了不行。”习近平的形象比喻一语击中要害。关于政府与市场关系的讲话中，习近平几乎每次都强调，要讲辩证法、两点论，“看不见的手”和“看得见的手”都要用好。

放权不是放任，“甩手掌柜”当不得。简政放权本质上是政府职能转变，突出其“服务”和宏观调控的属性。当前，经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加的压力，更呼唤政府更大作为。

习近平指出，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，二者是有机统一的，不是相互否定的，不能把二者割裂开来、对立起来，既不能用市场在资源配置中的决定性作用取代甚至否定政府作用，也不能用更好发挥政府作用取代甚至否定使市场在资源配置中起决定性作用。

简言之，就是两只手“各就其位”。

新动力和老“包袱”的关系

当前，中国经济正进入L型走势增长，下行压力较大，社会矛盾有所加剧。究其根本，是传统产业门类支撑力不足、存在诸多短板，新动力还挑不起大梁。

对于此种新常态，习近平说：“结构性问题最突出，矛盾的主要方面在供给侧。”可谓一针见血。

补短板、添动力，减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构对需求结构的适应性。供给侧结构性改革是主攻方向。习近平的思路非常明确。

供给侧结构性改革是走出困境的根本之策。从低水平供需向高水平供需“进化”，能不断创造和引领新的需求。新的需求和新的供给形成良性循环，战略性新兴产业和新兴服务业就能为经济行稳致远提供源源不断的新动力。

因此权威人士说，推进供给侧结构性改革“是一场输不起的战争”。

2016年9月17日，江苏瑞恩电气股份有限公司员工正在吊装干式节能变压器。该公司摒弃传统变压器生产技术，改产非晶节能变压器和干式变压器，年可节省铜材320吨。新华社发(李存根摄)

习近平强调，当前重点是推进“三去一降一补”五大任务。去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，说到底，是要加减乘除并用。

五大任务是一个系统设计，每项任务都很吃重，必须要有咬定青山的决心和壮士断腕的勇气，实实在在推进改革。深改组第二十四次会议强调，推进供给侧结构性改革，是对全面深化改革决心的重要检验。要认识到改革有阵痛、但不改革就是长痛的道理。

“不能因为包袱重而等待、困难多而不作为、有风险而躲避、有阵痛而不前，要树立必胜信念，坚定不移把这项工作向前推进。”习近平的话语重心长。

“做大蛋糕”与“分好蛋糕”的关系

中央深改组第二十三次会议上，习近平强调，“改革既要往有利于增添发展新动力方向前进，也要往有利于维护社会公平正义方向前进”。

随后不到5个月，习近平在G20杭州峰会上向世界宣告：“我们将更加注重公平公正，在做大发展蛋糕的同时分好蛋糕，从人民最关心最直接最现实的利益问题出发，让老百姓有更多成就感和获得感。”

用“蛋糕”作比喻，习近平回答了改革“为了谁”的问题。当前，我国的“蛋糕”虽然不断增大，但仍需清醒地认识到，我们与发达国家仍有较大差距。弥合差距的方式只能是紧紧抓住经济建设这个中心，敢于动固化利益的“奶酪”，才能把全面深改向前推进。

2015年2月13日上午，习近平在陕西省延安市延川县文安驿镇梁家河村看望村民，并就革命老区脱贫致富进行实地调研。新华社记者 兰红光 摄

千方百计把蛋糕做大，是夯实公平正义的物质基础。根本目的还是落在人民身上，要在不断发展的基础上，尽可能把促进社会公平正义的事情做好：

“我们吹响了打赢扶贫攻坚战的号角，全党全国要勠力同心，着力补齐这块短板，确保农村所有贫困人口如期摆脱贫困”；

“我们提出要努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”；

“各地区各部门要从实际出发，细化、量化政策措施，制定相关配套举措，推动各项政策落地、落细、落实，让民营企业真正从政策中增强获得感”……

在习近平心中，公平正义的阳光应该洒满人民生活的方方面面。我国现阶段仍存在“有违公平正义的现象”，习近平认为，这“是能够通过不断发展，通过制度安排、法律规范、政策支持加以解决的”。

维护公平正义也将为改革凝聚民意。改革进入深水区，找到“最大公约数”，才能汇聚更大范围的改革力量。

中央深改组第十五次会议指出，要引导干部群众从党和国家事业发展大局出发看问题，认识到改革是党和国家各项工作充满活力的必由之路，讲大局、顾大局，正确认识和对待改革中的利益调整。

全面深化改革正在推进，越往后，“硬骨头”就越多，但只要“不忘初心”，正确处理各种关系，改革就能持续爆发出“洪荒之力”。（新华网 陈俊松）