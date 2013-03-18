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二线城市楼市大爆发：散户像当年买股票一样买房子
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 财经综合报道 2016-09-26 08:59
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　　刚刚过去的一周，全国多地土地拍卖不断创造新高，9月23日，在苏州9月最后两宗地块的出让中，新城控股以106.27亿元竞得一块商服住地，超过100亿的出让总价也创造了苏州历史上土地价格新高。

　　同样的情况发生在南京、合肥、无锡、东莞等二三线城市，土地市场的火爆迅速传导到市场层面。溢价过高的土地拉高了楼市的上涨的整体预期，越来越多的散户热情高涨，按耐不住纷纷持币入场。

　　在这一轮的二线城市大爆发中，杭州、南京重启限购之路。9月25日，南京宣布自9月26日在主城区范围内，已拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭，不得再新购新建商品住房和二手住房;拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭，不得再新购新建商品住房。一周前，杭州刚刚出台类似政策。

　　二线城市大爆发

　　9月24日，合肥最贵豪宅“融创合肥壹号院”首次开盘，开盘当日1小时产生了6亿的销售额，其推出的高层产品遭遇抢购。

　　此前的大半年时间，合肥楼市正在面临一轮上涨，多数刚需盘在合肥“开盘即售罄”，多盘一房难求，许多开发商纷纷把合肥列入新进城市的名单。

　　国家统计局数据显示，8月合肥新建商品住宅价格环比上涨4.8%，环比涨幅位列全国第四，超过了一线城市北京、深圳。

　　“一大早就有客户来排队，许多业内也都来试探行情，比想象中来得人更多。”合肥壹号院的营销负责人表示，客户在售楼处门口排起了长龙，所有的高层产品一小时内一抢而空。

　　就在合肥最贵豪宅开盘的前一日，合肥土地市场再次让行业震惊。9月23日的合肥大型土拍中，一次性集中出让11宗地共计1050.52亩，起始总价达47.6亿元。在激烈争夺后，万科、绿地、保利、融创、海亮、文一等均有所获，11宗地均溢价成交，单日土拍收金168.81亿，上述土地平均溢价率在250%左右，其中由3块土地拍卖溢价甚至超过300%。

　　“从合肥近期市场看出，豪宅的开盘已经像刚需盘一样出现抢购，除开产品力外市场因素不容小窥。当豪宅都开始如此销售，将成为二线城市房价上涨的一个风向标。”易居智库研究总监严跃进告诉记者。

　　根据克而瑞研究中心最新的数据显示，合肥商品住宅消化周期已低至1.6个月，市场上一房难求。

　　记者在采访中了解到，合肥的城市规划升级，成为楼市上涨的源动力。今年6月，国务院公布《长江三角洲城市群发展规划》，合肥第一次被纳入以上海为中心的世界级超级城市群，成为与杭州并列的“副中心城市”。同时，合肥作为安徽省单核心发展城市，随着科技、教育资源的不断引入，政策支持与产业配套协作，引发合肥虹吸效应。

　　合肥学院房地产研究所的购房者意向调查显示，今年初，合肥购房人群中投资与改善需求的购房者占比约30%，最近这一比例已上升到近50%。

　　9月23日，南京在接连四天拍地后终于迎来了摇号“决战日”，20宗土地拍卖全国超过限价，因此政府进行摇号来决定房企的开发权。最终，恒大、葛洲坝、银城、绿地、万科、金地、平安、荣盛、鲁能、融信、新城等房企获得，摇号土地合计出让金额474.68亿元。

　　在杭州，网上甚至流传出售楼处大门被挤破的视频，汹涌而来的散户正在用极大热情买房。而在浙江余姚这个小城市，房地产市场同样开始火爆。刚刚过去的周末，“中梁首府”项目开盘3小时即销售458套住宅，其中大部分房源都是改善型住宅。

　　散户入场

　　面对这样的情况，刚需购房者和投资客都相继入场，合肥、南京、杭州等热点城市投资客越来越多。

　　浙江丽水的一个客户，最近频繁往来杭州和丽水之间，她在丽水的一个事业单位工作，但是最近去杭州置业，“举全家之力买一套房，身边的朋友都在杭州、南京、合肥置业，感觉如果我不去买房子，可能过三五年，我的钱就贬值了。”

　　这正是这一轮散户基数较大的重要原因，越来越多的普通阶层几十年存款一夜之间被楼市蒸发，许多普通市民心态发生重要变化，感觉不买房有可能会被跑道。

　　海通证券首席经济学家李迅雷指出，楼市的投资者或许是基于利率下行，人民币贬值的预期购买房子，寻求资产的保值增值;而投机者更多是基于住宅用地的“稀缺性”、政府不敢严厉打压楼市等因素。房地产对经济稳增长举足轻重，房地产又与银行信贷紧密挂钩，可以说，房地产绑架了中国经济。中国目前房地产泡沫虽然已经非常明显，即楼市已经完成了从价格发现到价值实现过程，但泡沫究竟大到什么地步，确实很难衡量。

　　新城控股高级副总裁欧阳捷建议，有部分城市存在一定的投资客，这样的城市可能会有泡沫。为了应对这样的问题，建议政府在房价过高城市增加土地供应，同时央行减少货币发行，进一步遏制房价上涨风险。

　　易居沃顿导师王晞建议购房者：“如果是自主刚需需求，建议可以买房，因为在一个城市生活必须有一个家，根本不需要考虑增值问题。如果是投资性需求的话，现在很多城市也会有一定的泡沫，所以需要谨慎。”

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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