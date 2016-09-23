老门沧桑

第四批河南省传统村落名录日前揭晓，80个上榜村落中洛阳占了5个。这5个村落是怎样的与众不同，又凭着怎样的魅力光荣上榜。自即日起，请跟随记者探究的脚步，走进这些村落，走进梦想和乡愁……

“村子以前对外称‘皮家坡’，现在对外称‘皮坡’，但我们还是习惯用方言叫‘瓢泼’。相传，当年刘秀被王莽追赶，逃命到此，情势十分危急，多亏老天有眼，突然降下瓢泼大雨，刘秀才幸免于难……”

皮坡村党支部书记宁治修陪着记者在村里边走边聊，聊得人更加好奇。

皮坡，洛宁县罗岭乡下属行政村，距洛宁县城35公里、罗岭乡政府6公里，下辖10多个自然村，其中川字沟村是全村“传统”的集中展现地。

破败的百年老院

1 卢家踪迹何处寻

川字沟村的“传统”，主要集中在宁家老院和刘家老院。

宁家老院门前，有一口老井、一棵老皂角树，加上老院、老房，当地人给起了个别致的名字——“四老”。

老院沧桑，地上青苔苍苍；老房质朴，时光仿佛倒流；老井古拙，井壁上长满绿植；老皂角树呢，虬枝铁干，根若游龙，“碧丛丛，高插天”，连村里最老的人都说不出它的来历和树龄。

20世纪初，宁家老院和刘家老院都属于一户姓卢的人家。

关于卢家的来龙去脉，没有村民能说得清楚。将众人极其片段的记忆凑在一起，仅可勾勒出一个大概：卢家是大户，但人丁不旺，加上后来有子孙吸大烟，家道逐渐凋零，到最后只得卖房卖地。

一块残碑搭在老井的井口上，可惜年代久远，又经踩踏，碑上文字模糊难辨，只有“卢公”“洛西望族也，世有令德”等字尚算清晰。

皮坡村是省级传统村落，要增加其文化内涵，“洛西望族”卢家的故事值得一挖。

望得见山，看得见水，记得住乡愁

2 宁家老院的变迁

宁家老院里，现在住着四户人家。

宁英武是老院临街房的拥有者，“当年卢家卖房，我家老辈人买下了这一座，买时西厢房已经没了，现在的西厢房是后来盖的。上房也很破烂，返修了一次才能住人。后来，房子因历史原因被分给了其他农户，我们家就搬到院子后面的窑洞住。有一年下大雨，窑洞塌了，一家人无处可住，正好在原来我们家临街房住的乡亲不想住了，他觉得房子一头大一头小不吉利，我们就将临街房买下，又搬了回来”。

上房和西厢房都没人。

在东厢房里，60岁的宁保民正在做饭，他是东厢房的房主。

“这房子是从胡家人手中买来的，我在这里已经住三四十年了。”宁保民耳朵有点儿背，为人热情、真诚，让人感动。他的老伴儿去世了，儿子结婚后也搬了出去，他一个人住在老屋里，并不觉得寂寞。

老皂角树根若游龙

3 先生之风，山高水长

从宁家老院出来，我们走向当年卢家大院的另一部分，即现在的刘家老院。

61岁的张爱玲是老院的女主人，但她不是刘家人，其夫家姓韩。20多年前，在外工作的刘家后人将院子卖给了韩家。

说起刘家，包括张爱玲在内的一群乡亲聚集过来，纷纷夸赞已经去世的刘洪杰医生。

“听老辈人说，他年轻时去地里干活，天上飞过一架飞机，从飞机上掉下来两箱子钱。他用这钱买了个连长职位，去山东当兵了。”

“后来，他不当兵了，回来买了卢家的房子，自学医术。听说他因为有病让医生看，医生不给看，他一气之下，决定自己学医。”

“日本人打过来时，要他带路到卢氏，他佯装答应，走到半路瞅个机会就跑了。他当过兵，老日撵不上他。”

“老人家医术高、医德好，外出看病都是随身带着干粮，从不在病人家吃饭。穷人到他家看病，他管吃管喝，看病还不要钱。有一个精神病人，在他家吃住了一个多月，他愣是给治好了。”

…………

刘家老院门前的地上，有一块残存的碑帽，拂去轻尘，上面几行大字苍劲有力：“佛山苍苍，洛水洋洋，先生之风，山高水长。”

这文字赞颂的，是不是刘洪杰老先生呢？

川字沟村不大，也就百十口人，但这里的乡亲很会制造气氛。村里最显眼处的一面墙上，绘着一幅美丽的宣传画，画面上青山绿水、小桥人家，还有金黄的玉米、满是黄叶的大树、辛勤劳作的农人……引人注目的还有画面右上方的题字：“望得见山，看得见水，记得住乡愁。”其中的“山”“水”“乡愁”被施以重墨，十分显眼。

是啊，山、水、乡愁，不正是皮坡村最优秀的“传统”？不正是老天赐予的最好礼物？（洛阳晚报记者 陈旭照 文/图）