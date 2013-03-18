当地时间9月24日，英国威廉王子携妻子凯特王妃，带着乔治小王子和夏洛特小公主抵达加拿大。这是16个月大的夏洛特公主首次出访。

当地时间9月24日，英国威廉王子携妻子凯特王妃，带着乔治小王子和夏洛特小公主抵达加拿大。这是16个月大的夏洛特公主首次出访。

当地时间9月24日，英国威廉王子携妻子凯特王妃，带着乔治小王子和夏洛特小公主抵达加拿大。这是16个月大的夏洛特公主首次出访。

当地时间9月24日，英国威廉王子携妻子凯特王妃，带着乔治小王子和夏洛特小公主抵达加拿大。这是16个月大的夏洛特公主首次出访。

中新网9月26日电据“中央社”报道，英国威廉王子与凯特王妃24日抵达加拿大，加拿大总理杜鲁多亲自迎接，不过吸引众人目光的，还是随行的1双儿女，16个月大的夏洛特公主，以及3岁的乔治王子。

报道称，威廉王子(William)一家抵达时，乔治王子(George)无视在旁等候的显要人士，兴奋地向1架降落中的直升机挥手，抢尽全场目光。

乔治王子的穿着，与先前妹妹在伦敦圣玛丽医院(St. Marys Hospital)林多院区(Lindo Wing)出生时，前往探视的服装相同，同以浅蓝色毛衣与蓝色短裤配上及膝长袜，但特别的是，天搭配了双“大男孩专属”的系带鞋。

夏洛特则穿着一袭漂亮的白色印花洋装，脚踩蓝色鞋，头上也系了蓝色蝴蝶结。一旁的大人们轻声哄着这位小公主，她似乎为此相当开心，丝毫没有受到长达10小时的航班影响。

乔治王子相对地稍显犹豫，一家四口下机时，他紧牵父亲的手，看起来有些担忧。父母亲与杜鲁道(Justin Trudeau)夫妇谈话时，他也东扭西扭、稍显忧虑，并探头望向其他飞机。

但经过威廉王子的温柔鼓励，这位未来的国王仍向大批等待的媒体挥手致意，还伸出小手与排队群众握手，不过好景不常，乔治王子不久又回到害羞的模样。