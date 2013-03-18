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涧西区人民法院涉军维权法庭：更好地维护军人合法权益
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳日报 2016-09-26 08:45
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　　“10月31日前，被告张某偿还原告刘某购房款3.62万元及违约金4万元。”近日，在涧西区人民法院涉军维权法庭法官的调解下，某部队现役军人刘某与被告张某达成调解协议，如愿追回自己被拖欠多年的钱款。

　　2013年，刘某与张某经人介绍认识。随后，张某以帮助刘某买房为由，收取刘某3.62万元，但并没有帮刘某买房，后来向刘某出具了一张欠条，但仍拒不还钱。

　　今年5月，刘某将张某诉至涧西区人民法院。为了能够快审快结，更好地维护军人合法权益，该院涉军维权法庭法官刘红坡经耐心劝解，使双方有了调解意愿，并最终达成调解协议。

　　“作为国家司法机关，法院肩负着为经济社会发展和国家安全提供司法保障的责任。军人军属处在保卫国家安全的第一线，在涉军维权问题上，一定要做好他们的主心骨。”该法庭审判长张玮玮表示。

　　涧西区人民法院结合辖区驻军多的特点，设立了涉军维权法庭，专门负责涉军纠纷的预防、化解、处置。该法庭充分运用诉讼与非诉讼相结合的纠纷解决机制，与部队有关部门及辖区相关组织共同选任了一批具备一定生活阅历、品行良好、公道正派、热心公益，并具有一定威望、具备奉献精神的部队军官、医疗行业调解员、医疗专家作为社会法官，参与案件办理。

　　张玮玮说，对涉军纠纷，法院诉调对接中心在登记受理后进行繁简分流，对于简单的民事纠纷按照当事人自愿原则，依据属地原则委派给社区法官进行调解；适合涉军维权法庭、人民调解委员会、行政调解机构调解的纠纷，填写委托函委托给相关调解机构调解。调解不成功的，再进入正常诉讼程序，由涉军维权法庭依法审理。对于流转到法庭的案件，涉军纠纷当事人涉及社区的社区法官要全程跟踪，提供法律服务，积极拓展纠纷解决渠道，保障军人诉权得到最大限度的实现。

　　近年，涧西区人民法院涉军维权法庭不断拓展军人军属的维权途径，把涉军纠纷化解在诉讼之前，受理案件全部实现案结事了，最大限度地实现法律效果、社会效果和政治效果的统一，有效维护了和谐的军地关系。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 史翠玲）

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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