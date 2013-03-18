昨日，2016海峡两岸(洛阳)关公文化论坛在我市举行。数十位与会专家学者围绕“关公精神与中华民族精神在当代的展现与弘扬”进行主题发言，研究探讨关公文化，共话河洛文化传承发展。现对部分专家学者发言进行整理，以飨读者。

昨日，2016海峡两岸(洛阳)关公文化论坛在我市举行。数十位与会专家学者围绕“关公精神与中华民族精神在当代的展现与弘扬”进行主题发言，研究探讨关公文化，共话河洛文化传承发展。现对部分专家学者发言进行整理，以飨读者。 重视关公文化 担当社会职责 邱毅(美国康奈尔大学博士后) 关公作为一个文化符号和精神象征，关公文化可浓缩为4个字，即：“忠、义、仁、勇”。“忠”是对中国特色和中国品牌的认同，只有忠于品牌、质量、信誉，企业竞争力才会增强。“义”是合作的起点，只有守信义，企业才能获得源源不断的资本注入。“仁”是仁人爱物，企业应有社会责任感，个人应爱企业、爱家庭、爱自己。当前的“大众创业、万众创新”，就是“勇”的体现。“忠、义、仁、勇”缺一不可，我们需重承诺、守信义，担当企业与个人的职责，勇于创业、创新。 传播关公文化 弘扬传统美德 朱高正(中国社会科学院研究生院特邀教授、朱熹第26代嫡孙) 关公文化是中国传统文化的重要组成部分。其中，最为重要的就是“忠”“义”二字。“忠”是传统社会中最重要的社会价值观念和思想准则。今天，我们更需要“忠”，为国家事业而“忠”，是当今时代的要求。在传统文化中，“义”是处理人际关系的道德准则，对促进社会和谐发展具有积极作用。洛阳是关林所在地，关公文化对河洛文化也有深远影响。传播关公文化，就是弘扬中华民族的传统美德。 中国的财富文化 离不开关公文化 高有鹏(上海交通大学教授、博士生导师、中央电视台百家讲坛主讲人) 在我们的民族文化中，有许多内容与财富文化相关。从汉到宋，中国的财富文化之所以选择关公文化，是因为人们逐渐对财富的追求有了新的理解。尤其到了宋代，人们选择关公文化，正源于其文化内核中对忠义、诚信、责任的呼唤。时至今日，我们的财富文化一样需要关公文化的熏陶，摒弃一些丑恶的行为，使我们的市场经济和财富文化更加健康，也使关公文化得以发扬光大。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 卢佳芳 整理） 返回洛阳网首页>>