嘉宾简介：

安磊，科技部火炬高技术产业开发中心基金受理处处长

嘉宾讲述：

在选择比赛地点的时候，要充分考虑城市的产业基础。洛阳先进制造行业基础雄厚，既有中信重工、中国一拖集团等大型先进制造企业，又有不少先进制造行业的中小型企业。把行业总决赛放在洛阳，主要是看中了洛阳在全国先进制造行业领域的地位。

选择举办地，是一个双向选择的过程。先进制造行业总决赛不仅是一场比赛，还是一场行业的盛会。大赛期间，行业专家、创投、企业、创业者和各种服务机构齐聚洛阳，搭建交流沟通平台，有助于促进先进制造行业在洛阳的发展。

郑洛新国家自主创新示范区获批，对于洛阳突出先进制造业的特色大有帮助。希望洛阳抓住承办本次大赛的契机，与参加大赛的创投、金融等机构进行对接，突出洛阳在先进制造行业中的优势，在全国起到示范、引领作用。

就洛阳先进制造行业下一步发展，提出三点建议：

向东部沿海地区发达城市学习，以更加开放的理念，从政策环境、服务意识、体制机制打造上深化改革，为先进制造行业发展营造更好的氛围；

打造针对先进制造行业的要素完备、体系完整的创新创业服务体系，尤其是加大众创空间、孵化器等“双创”载体的建设力度，为中小微企业提供优质服务；

继续加大人才引进和培育工作力度，出台优惠政策，吸引高端人才尤其是先进制造行业的优秀人才来洛发展，同时加大对本地人才的培育。

（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 付婷）