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“双创”大赛“相中”洛阳 洛阳“用好”大赛
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳日报 2016-09-26 08:53
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　　嘉宾简介：

　　安磊，科技部火炬高技术产业开发中心基金受理处处长

　　嘉宾讲述：

　　在选择比赛地点的时候，要充分考虑城市的产业基础。洛阳先进制造行业基础雄厚，既有中信重工、中国一拖集团等大型先进制造企业，又有不少先进制造行业的中小型企业。把行业总决赛放在洛阳，主要是看中了洛阳在全国先进制造行业领域的地位。

　　选择举办地，是一个双向选择的过程。先进制造行业总决赛不仅是一场比赛，还是一场行业的盛会。大赛期间，行业专家、创投、企业、创业者和各种服务机构齐聚洛阳，搭建交流沟通平台，有助于促进先进制造行业在洛阳的发展。

　　郑洛新国家自主创新示范区获批，对于洛阳突出先进制造业的特色大有帮助。希望洛阳抓住承办本次大赛的契机，与参加大赛的创投、金融等机构进行对接，突出洛阳在先进制造行业中的优势，在全国起到示范、引领作用。

　　就洛阳先进制造行业下一步发展，提出三点建议：

　　向东部沿海地区发达城市学习，以更加开放的理念，从政策环境、服务意识、体制机制打造上深化改革，为先进制造行业发展营造更好的氛围；

　　打造针对先进制造行业的要素完备、体系完整的创新创业服务体系，尤其是加大众创空间、孵化器等“双创”载体的建设力度，为中小微企业提供优质服务；

　　继续加大人才引进和培育工作力度，出台优惠政策，吸引高端人才尤其是先进制造行业的优秀人才来洛发展，同时加大对本地人才的培育。

　　（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 付婷）

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[ 责任编辑： 孙静 ]
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