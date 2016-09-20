洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
银行成失联儿童守护点？警方：相关消息不实
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-26 08:55
分享到：
不少人认为这是真的

　　日前，一则“全国银行正式成立中国失联儿童安全守护点”的消息在微信朋友圈流传。该消息称，走失儿童可在任意一家银行坐下，银行工作人员会上前提供帮助。昨日，《洛阳晚报》记者从警方及多家银行了解到，并没有这样的通知下达。

　　连日来，一则消息在洛阳人的微信朋友圈里广泛传播。该消息称，请告诉您的孩子：在外面找不到爸爸妈妈的时候，不要慌乱，去任意一家银行坐下，告诉银行工作人员你找不到家人了，工作人员会联系你的家人。自10月1日起，全国银行正式成为中国失联儿童安全守护点，银行就是失散儿童的守护人！只要孩子进了银行，即便暂时与家长失去联系，孩子也不会被拐卖或出现意外！

　　市民刘先生在自己的微信朋友圈里转发这则消息时写道：银行为走失孩子提供方便，在一定程度上或许能降低孩子走丢的概率，这一做法值得提倡。

　　不过，有不少市民质疑，这则消息并未标明相关规定是从哪一年开始实施的，且此前曾出现过类似孩子走丢找快递店或公交车的谣言。

　　记者通过网络搜索发现，该消息在多地传播，部分地方的警方及银行均澄清称，相关内容并不真实。昨日中午，我市警方对外发布消息证实“孩子走丢后可找银行”等相关消息不真实。

　　记者联系我市多家银行得知，他们均未接到过这种通知。不过，如果在工作中发现有小孩求助，他们表示会提供力所能及的帮助。一旦真的有走失儿童出现在银行，他们会第一时间报警，或采取其他措施帮助孩子寻找家人。

　　“此前，网上出现过孩子走失可找公交车或快递店，甚至找电信营业厅的谣言，或许制造这些谣言的人是出于好心，但肆意传播谣言造成一定影响，是要承担法律责任的。”我市一名民警说，防范孩子走失，家长应注意日常向孩子灌输一些防范知识，比如让孩子牢记父母的电话号码及住址、学会拨打110、不轻信陌生人、向交警等穿制服的民警求助等。（洛阳晚报记者 郭学锋 文/图）

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 史戎戎 ]
分享到：
相关阅读
  • ·到医院看病事先还要做好“功课” 听专家咋说
  • ·小苏打真可以饿死癌细胞？当事医生这么回应
  • ·2岁女童被虐待身亡 外婆拒不认罪称从没打孩子
    		•
    “十一”短租公寓市场火爆
    “十一”短租公寓市场火爆
    银行推房产二次抵押引发担忧
        当下，多地房价正经历着一轮上涨，很多想投资房地产的人都四处找钱买房，部分人甚至还打起了银行“房抵贷”...
  • ·保障房如何杜绝权力寻租
  • ·郑州28天仅发42份产权证 专家建议进行彻底改革
  • ·某市住房限购今实施 市民有2套及以上不得再购新房
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市上调企业退休人员基本养老金 下...
  • 市委十届十九次全会召开 李亚出席并讲话
  • 小苏打“饿死”癌细胞 治癌症如治感冒？
  • 2016中国洛阳第13届金秋汽车博览会落...
  • 西苑公园：缤纷秋叶映青瓦 典雅园林现...
  • 今日洛阳局部地区有大雨
  • 洛阳将构建安全、连续的慢行系统 让市...
  • 高新区引入一台高科技洗扫车 污水再生...
  • 洛阳市秸秆综合利用和禁烧工作责任人...
  • 2016中国洛阳关林国际朝圣大典开幕
    		•
    百姓呼声
    洛阳26中要求：严禁教师推介学生到校外补课
    住建委：启明南路预计今年年底建成通车
    精彩图片
    成都一5层建筑物发生大...
    尴尬了！郑秀文演唱会...
    林志玲变花仙子 露肩回...
    上海：超轻体重早产四...
    精彩热帖

    金秋汽车博览会

    这车咋骑？

    腿的延伸

    车展拍美模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    周杰伦上亿豪宅曝光

    Angelababy古风写...

    赵本山女儿晒健身照

    韩媒评整容最多女星
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605