不少人认为这是真的

日前，一则“全国银行正式成立中国失联儿童安全守护点”的消息在微信朋友圈流传。该消息称，走失儿童可在任意一家银行坐下，银行工作人员会上前提供帮助。昨日，《洛阳晚报》记者从警方及多家银行了解到，并没有这样的通知下达。

连日来，一则消息在洛阳人的微信朋友圈里广泛传播。该消息称，请告诉您的孩子：在外面找不到爸爸妈妈的时候，不要慌乱，去任意一家银行坐下，告诉银行工作人员你找不到家人了，工作人员会联系你的家人。自10月1日起，全国银行正式成为中国失联儿童安全守护点，银行就是失散儿童的守护人！只要孩子进了银行，即便暂时与家长失去联系，孩子也不会被拐卖或出现意外！

市民刘先生在自己的微信朋友圈里转发这则消息时写道：银行为走失孩子提供方便，在一定程度上或许能降低孩子走丢的概率，这一做法值得提倡。

不过，有不少市民质疑，这则消息并未标明相关规定是从哪一年开始实施的，且此前曾出现过类似孩子走丢找快递店或公交车的谣言。

记者通过网络搜索发现，该消息在多地传播，部分地方的警方及银行均澄清称，相关内容并不真实。昨日中午，我市警方对外发布消息证实“孩子走丢后可找银行”等相关消息不真实。

记者联系我市多家银行得知，他们均未接到过这种通知。不过，如果在工作中发现有小孩求助，他们表示会提供力所能及的帮助。一旦真的有走失儿童出现在银行，他们会第一时间报警，或采取其他措施帮助孩子寻找家人。

“此前，网上出现过孩子走失可找公交车或快递店，甚至找电信营业厅的谣言，或许制造这些谣言的人是出于好心，但肆意传播谣言造成一定影响，是要承担法律责任的。”我市一名民警说，防范孩子走失，家长应注意日常向孩子灌输一些防范知识，比如让孩子牢记父母的电话号码及住址、学会拨打110、不轻信陌生人、向交警等穿制服的民警求助等。（洛阳晚报记者 郭学锋 文/图）