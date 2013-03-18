参观人员与“东方红”拖拉机合影 参观人员参观中信重工1.85万吨油压机

昨日上午，在第五届中国创新创业大赛先进制造行业总决赛开赛前，部分参赛企业、团队成员先后来到东方红农耕博物馆、中信重工先进矿山装备国家专业化众创空间，先行感受“共和国制造”和洛阳的“双创”氛围。

“太震撼了，没想到洛阳的工业基础这么雄厚！”在第一站东方红农耕博物馆中，参赛企业纷纷感叹。在导游的引领下，他们陆续参观了中国第一代履带拖拉机、中国第一代水旱两用轮式拖拉机、中国第一代小型轮式拖拉机、中国第一代大功率轮式拖拉机等该博物馆中的经典藏品。一台台展车见证了中国农业机械化的发展历程，也赢得许多参赛企业对“洛阳制造”的高度评价。

在随后参观的东方红旅游纪念品商店内，袖珍精巧的拖拉机模型也引起了大家的兴趣。“从农机发展到文创发展，都需要技术上和观念上的突破，洛阳的‘双创’能有这么多优秀成果，确实了不起。”上海复志信息技术有限公司项目经理刘佳表示。

第二站参观的先进矿山装备国家专业化众创空间，由中信重工机械股份有限公司依托企业建立，于今年成功入选首批国家专业化众创空间示范名单。进入生产车间后，两根14.3米高、每根重达240吨的矩形钢铁立柱吸引了所有人的目光。当得知耸立在面前的设备就是创造多个世界第一、耗资22亿元制成、被誉为“世界自由锻皇冠”的1.85万吨油压机时，现场响起一片惊叹声。

当天，恰逢“杨金安大工匠工作室”开展关于如何提高炼钢含氮量的业务讨论会，参观人员现场见识了大工匠的“头脑风暴”。在向现场技术人员咨询了油压机加工能力并观摩了大工匠实战操作后，来自长沙的湖南睿图智能科技有限公司技术总监周博文感叹道：“洛阳的‘工匠精神’果然名不虚传！”

据了解，中国“双创”大赛先进制造行业总决赛期间，除了精彩的赛事，组委会还将组织一系列特色活动，本次感受“共和国制造”是首场活动，接下来还将有高峰论坛、公益大讲堂等活动陆续举行。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 付婷 文/图）