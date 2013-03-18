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第五届中国“双创”大赛行业总决赛新闻发布会举行
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳日报 2016-09-26 08:53
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　　昨日，第五届中国创新创业大赛行业总决赛新闻发布会在我市举行，大赛组委会介绍了总决赛的总体情况和各行业分决赛筹备情况。

　　据了解，中国创新创业大赛自2012年开始，至今已成功举办4届，正逐渐成为中国最大的众创空间和最强的众扶平台。第五届中国创新创业大赛自今年4月启动以来，共收到34341家企业和团队的报名申请。经过层层选拔，最终共有1198家企业和1440支团队晋级了六大行业总决赛。本届大赛的行业总决赛分六个行业进行比赛，将按照先进制造、互联网与移动互联网、电子信息、新能源与节能环保、新材料和生物医药的分类分别在河南洛阳、浙江桐乡、江苏苏州、陕西西安、浙江宁波和福建厦门进行比赛。

　　每个行业赛期间，大赛组委会将安排高峰论坛、培训辅导、融资路演、市场对接、座谈沙龙、展览展示等系列活动，还将邀请行业内重量级人物分享经验和体会，展望未来行业发展的趋势。此外，大赛组委会还专门推出了“创新创业市场与技术对接中国行”活动，将各行业的龙头骨干企业和高校院所等优质创新资源引入创新创业中来，促进大企业和小企业的全面对接和融合发展，帮助大企业转型升级，推动小企业快速成长。除了全国行业总决赛，本届大赛还举办港澳台大赛、军转民大赛、创客大赛和新能源汽车大赛。

　　科技部火炬中心副主任盛延林、副市长陈淑欣等参加发布会。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 付婷）

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[ 责任编辑： 孙静 ]
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