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洛阳2017年迎新年联欢晚会全市海选节目
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-26 08:55
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　　昨日，河洛大舞台暨洛阳2017年迎新年联欢晚会选拔赛启动仪式举行，河洛大舞台戏曲项目预选赛及舞蹈、歌唱等项目的全市海选报名活动同步启动，欢迎有才艺的市民踊跃报名参与。

　　此次活动由洛阳水利建设投资集团有限公司、洛阳日报报业集团主办，东方红置业(洛阳)有限公司、中信银行洛阳分行协办，洛阳神都旅游开发有限公司、洛阳晚报承办。

　　河洛大舞台将推行竞赛制，在戏曲、舞蹈、歌唱等项目上开展全市海选。比赛中胜出的优秀节目及表演者将获得现金奖励，同时，每项比赛的冠军、亚军和季军还将直通洛阳2017年迎新年联欢晚会。

　　河洛大舞台还将对魔术、相声、小品、民间绝活等各类节目进行全市海选，并推出以“我是人气王”为主题的微信投票评选，评选出的优胜者也将直通洛阳2017年迎新年联欢晚会。

　　洛阳水利建设投资集团有限公司相关负责人表示：“洛河水系综合整治示范段项目即将开园。在此期间，我们与洛阳日报报业集团共同打造多项文化惠民活动，河洛大舞台就是其中之一。此活动力求为市民搭建一个展示自我才艺的新舞台。”

　　“我们积极参与举办河洛大舞台，是为了满足市民们的文化需求，也借此机会答谢长期支持我行发展的广大市民。”中信银行洛阳分行相关负责人表示。

　　10月1日至7日，河洛大舞台的戏曲、舞蹈、歌唱等多场精彩表演将在洛神公园内上演。届时，市民可免费观赏精彩表演。

　　海选报名电话：13693791657 13526993000 （洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 杨欣月）

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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