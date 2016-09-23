随着知名创投、业界大咖、行业内优秀企业和团队代表等300余位嘉宾齐聚洛阳，24日晚，第五届中国创新创业大赛先进制造行业总决赛正式启动。

中国创新创业大赛是全国规模最大、辐射最广、层次最高、影响力最强的创新创业赛事，其总决赛分为先进制造、互联网与移动互联网、生物医药、电子信息、新能源与节能环保、新材料6个领域，在6个不同城市进行。我市凭借科技创新的综合实力，取得了先进制造行业总决赛承办权。

此次大赛由省科技厅和市政府共同承办，洛阳国家高新区管委会和市科技局协办。据悉，大赛半决赛和总决赛将分别于9月27日、28日举行，最终将决出企业第一名1个、第二名2个、第三名3个，团队第一、二、三名各1个。获奖企业和团队不但可以享受全国大赛组委会提供的创新创业扶持资金、创投基金、银行授信等方面的支持，在河南省特别是洛阳市落户的项目，还有望获得省、市优惠政策支持。

科技部火炬中心副主任盛延林为启动会致辞。他在致辞中表示，中国创新创业大赛举办了4届，已成为重要的众创空间和平台。从首次举办至今，共有9.3万名创业者报名，得到了社会不断关注和创业者的积极参与。其中，今年报名比赛的企业和团队有3.4万余家，创历年新高。创新创业大赛不只是一个评选的过程，更弘扬了创新的文化和创业的精神，通过大赛把众多创业者积聚起来，形成了千帆竞发、万马奔腾的创业浓厚氛围。

盛延林说，第五届中国创新创业大赛先进制造行业总决赛能够在洛阳举办，彰显了洛阳市人民政府及洛阳国家高新区管委会对创新创业工作的高度重视。希望洛阳市能够借创新创业大赛，进一步搭建科技创新平台，推动科技企业发展，大力发展高新技术企业集群，在创新发展上不断取得新的成绩。

副市长陈淑欣、高新区管委会主任马志强等参加启动会。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 付婷）