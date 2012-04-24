随着绿色低碳出行理念渐入人心，骑自行车、步行等慢行交通方式受到市民欢迎。《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于构建现代基础设施体系的指导意见》(以下简称《意见》)明确提出，积极改善慢行交通环境，构建安全、连续的城市慢行系统。慢行交通并不等于慢速交通。如何让慢行交通更加便捷，成为市民绿色出行的优先选择？近日，记者就此进行了走访。

1 “绿色车轮”渐受欢迎

“公益自行车真是太方便了。”20日8时，市民海燕从洛龙区龙瑞社区前的公益自行车站点借了辆自行车，骑行到河南科技大学第一附属医院新区医院办事。平时上下班、到健身房锻炼，她都首选公益自行车出行，至今已坚持了一年。

“速度慢下来，身心好起来。”市民席女士说。作为“有车一族”，她曾为堵车、停车难而苦恼。最近，她开始坚持骑自行车上下班，“环保又健康”。

她们不知道的是，伴随我市构建安全连续慢行系统，她们的“绿色车轮”将更加平稳顺畅。什么是慢行系统？简单地说，慢行系统又称慢行交通，是实现利用自行车出行、步行与公交车等公共交通的无缝对接，从而实现低碳环保的绿色出行方式，解决交通拥堵、空气污染、停车难等难题。

自行车作为慢行交通工具，具有出行灵活、准时性强的特点，是中短距离出行的理想方式。我市从2013年起，在推广公益自行车方面展开有益探索，截至目前，已分批在城市区设置168个站点，投运自行车4000辆，约有2万名市民办理了借车卡，累计租车量超过270万人次。

除了骑自行车，步行也是不少人的日常选择。记者从洛阳市政建设集团获悉，目前，城市区市管道路有173条，人行道面积逾442万平方米。在九都路与王城大道交叉口、九都路与上阳路交叉口等车流量大的地区，建有地下通道或过街天桥，部分路口划有安全岛。

2 建设慢行系统、绿道系统

《意见》提出，树立行人优先理念，按照机动车和非机动车分离，非机动车和行人分离的原则，改造城市道路断面布局，增设路口行人安全岛，推进道路林荫化，建设立体过街设施，构建安全、连续的慢行系统。

不过，随着城市快速发展和机动车数量增加，机动车与自行车、行人抢道的情况时常发生，一些慢行空间被蚕食占用的情况也时有出现。

“慢车道、人行道都成停车位了，骑车、走路都得见缝插针。”市民刘淑芳说，退休后她喜欢骑自行车到周王城广场听戏，可骑行安全问题让她担心。

不少市民反映，不少人行道存在商贩占道经营、车辆乱停乱放现象。另外，慢行空间供给不足、慢行设施布局不合理等问题，制约了市民的绿色安全出行。其中，既有城市发展规划不够长远的原因，也有城市管理理念滞后，无法满足城市快速增加的各类需求的原因。

我市还提出，到2020年，结合自然山水、公园绿地、文物景点的分布情况，建设滨水型、游山型、公园型、景点型绿道80公里，形成与慢行通道有机结合的绿道系统，为市民提供绿色出行、休闲游憩、运动健身的绿色开放空间。

3 统筹规划，服务绿色出行

《意见》提出，在现有公益自行车系统基础上，着重增加公交站点周边的公共自行车服务网点，解决公交出行“最后一公里”问题，倡导“步行+自行车+公交”的绿色低碳出行模式。

记者了解到，虽然管理部门在全市各个借车点调配了备用车，每天调整各个借车点的车子数量，自行车刹车、车铃、轮胎等硬件质量也有所提升，但个别站点在早晚高峰借不到车、车子损坏维修较慢等问题依然存在。

在记者走访中，不少市民建议，自行车、公共交通是适应城市人居环境发展趋势的可持续交通系统，应借着“绿色理念”渐入人心的东风，做好硬件设施建设和配套保障工作，赋予绿色出行更多可能性和更强的便捷性。比如，在对一些老旧道路进行提升改造时，新建道路要尽量向慢行空间倾斜，实现人车分流。

“可以借鉴公交车专用通道的思路，划定一定数量的自行车专用车道。”市民任天运认为，设置规范、安全的骑行标志也有必要。这需要规划、城建、交警、城管等部门创新理念、统筹协调，更好地服务绿色出行。（洛阳日报记者 朱艳艳 文/图）