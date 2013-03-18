现场经销商活动引人驻足

车展上，不断有新车发布，吸引着市民目光

昨日下午，为期4天的2016中国洛阳第13届金秋汽车博览会(以下简称金秋车展)在洛阳体育中心广场圆满落幕。这场豫西地区下半年最大规模的车界盛会，现场售车3128辆，成交额超4亿元。

本届金秋车展由中国汽车工业国际合作有限公司、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台联合主办，共有76个汽车品牌，102家经销商参展。现场展位面积6万多平方米，规划展位800余个。

丰富的参展品牌，精彩的现场活动，优惠的展会价格，4天的金秋车展吸引了大量市民前来观展。

“价格便宜了5000多元，还现场砸了金蛋，送了礼包，非常满意。”在现场订车的市民孙先生说。

“金秋车展的规模大，品牌多，经过10多年的沉淀，已经得到洛阳市民的认可，并成为大家心目中的首选购车平台。我们将中华V3的新车上市活动放在这里举办，自然也是在情理之中。”中华轿车的工作人员说。

车展上的车模

在为期4天的金秋车展上，共计售车3128辆，各参展品牌也都取得了不错的成绩。其中合资品牌一汽大众、上汽大众、东风日产、东风标致，自主品牌吉利汽车、通用五菱、海马汽车都取得了不错的业绩。由于受到经济下行影响，豪车品牌销量较上届金秋车展有所下滑，但林肯等品牌仍交出了出色的成绩单。

在昨日下午的闭幕式上，车展主办方还依次抽出了包括4999元心喜奖在内的多个奖项，这也让现场中奖的市民欣喜不已。最后，记者也提醒获奖的市民要及时兑奖，所有的获奖信息将在9月29日以公告形式在《洛阳晚报》、洛阳广播电视台、中网及车澎湃微信公众号上发布，敬请市民关注。（洛阳晚报记者 韩霖/文 张怡熙 杜武 李卫超 赵朝军/图）