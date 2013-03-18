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洛阳小微企业信息归集10月底前完成 小微企业可享“量身定制”服务
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳日报 2016-09-26 08:56
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　　今后，我市小微企业可享受“量身定制”服务。记者日前从市工商局获悉，今年10月31日前全市将完成各部门涉企信息的归集，将小微企业信息记于企业名下并为公众和政府提供服务，提升市场监管能力。

　　按照《洛阳市企业信用信息归集和运用管理工作实施方案》(以下简称《实施方案》)要求，各级各部门应将在依法履职过程中产生的应当公示的企业信息，包括行政审批、抽查检查、信用约束和惩戒、司法公示、扶持小微企业政策等，在信息形成之日起7个工作日内，归集到国家企业信用信息公示系统洛阳子系统。2014年10月1日起至《实施方案》实施前，各部门产生的信息(行政审批信息归集自审批之日起产生的现行有效的信息)3个月内归集完毕。

　　“涉企信息统一归集于企业名下，可有效解决当前企业信息存在的分散化、碎片化和区域化等问题，实现信息的互联互通，建立跨部门的联动响应机制和失信惩戒机制。”市工商局相关负责人介绍，相关市场监管部门可通过系统的监管业务平台，实现监管信息共享，并通过对数据的核实与分析，增强小微企业监管服务的针对性和有效性。同时，被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单、重大税收违法案件当事人名单、失信被执行人名单等失信主体，将在投融资、出入境、招投标、政府采购、安全许可等方面依法予以限制或禁入，形成“一处违法，处处受限”的联合惩戒机制。

　　我市已建立了由63家成员单位组成的全市企业信用信息归集共享工作联席会议，各成员单位正按照《实施方案》要求向国家企业信用信息公示系统洛阳子系统归集企业信息，目前已归集行政许可信息1887条，行政处罚信息685条。

　　按照《洛阳市小微企业创业创新基地城市示范工作推进方案》，我市还将建设小微企业电子政务系统，整合涉及小微企业行政管理的前置、后置审批事项，构建涉及小微企业审批部门高效对接、线上线下一体互动的系统，进一步缓解小微企业审批难、部门监管信息孤岛等问题，小微企业信息归集也将推动这一系统的建设。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 赵梅香）

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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