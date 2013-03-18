嘉宾简介

安磊 科技部火炬中心基金受理处处长

第五届中国创新创业大赛把先进制造行业总决赛放在洛阳，主要是看中了洛阳在全国先进制造行业领域的地位。

在参与竞争先进制造行业总决赛的城市中，洛阳工业发达、先进制造行业发展突出，既有中信重工、一拖集团等大型先进制造企业，也有不少先进制造行业的中小型企业。

经过近五年的发展，中国创新创业大赛已不只是一场比赛，而是发展成为一个服务创新创业的平台。这几天，与之有关的专家、创投机构、企业、创业者和各种服务机构齐聚洛阳，共同交流，将对洛阳先进制造行业发展起到促进作用。

郑洛新国家自主示范区获批，对于洛阳突出先进制造业的特色大有帮助，期待洛阳能抓住承办本次大赛的契机，与参加大赛的创投、金融等机构进行对接，提升洛阳在先进制造行业中的优势，在全国做出示范、引领作用。

从创新创业的角度来看，洛阳发展先进制造行业可从以下三个角度继续发力：第一，向东部沿海地区学习，用更加开放的理念，通过具体的政策、服务等，营造行业发展的良好氛围；第二，打造针对先进制造行业的服务体系，加强众创空间、孵化器等“双创”载体的建设；第三，用各种优惠政策，吸引优秀人才来洛阳，同时加强对本地人才的培育。（洛阳晚报记者 智慧/文 杜武/图）