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262个“双创”项目 在洛“巅峰对决”
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-26 08:55
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部分参赛企业和团队成员走进洛阳企业，体验“双创”环境，感受“洛阳制造”。图为在一拖集团，几位参赛选手被拖拉机模型吸引。记者 杜武 摄

　　昨日上午，第五届中国创新创业大赛行业总决赛(简称“双创”行业总决赛)在我市举办新闻发布会。按照赛程，27日、28日，262个参赛项目将分为12个企业组和6个团队组，在洛阳参加第五届中国创新创业大赛先进制造行业总决赛(本版简称“双创”先进制造行业总决赛)，争夺国家级“双创”大奖。

　　300余位嘉宾抵达洛阳

　　24日，参加“双创”先进制造行业总决赛的知名创投机构代表、先进制造行业内的优秀企业和团队代表等300余位嘉宾陆续抵达洛阳。“双创”先进制造行业总决赛活动在当晚宣布正式启动。

　　本次比赛以“相聚千年帝都洛阳，放飞创新创业梦想”为主题，由河南省科技厅和洛阳市政府共同承办，洛阳国家高新技术产业开发区管委会和市科技局协办。比赛期间还安排了融资对接、创业指导、技术对接、产品需求对接等18场主线活动和8项特色活动。

　　全国顶级赛事选中洛阳

　　新闻发布会上，科技部火炬中心相关负责人介绍，中国创新创业大赛是我国规模最大、辐射最广、层次最高、影响力最强的创新创业赛事，已成功举办四届，促成创业投资超过百亿元，参赛企业获得的银行贷款授信额度超过200亿元，成为中央和地方在推进大众创新创业、培育和服务企业的重要平台。

　　“双创”行业总决赛分先进制造、互联网与移动互联网、电子信息、新能源与节能环保、新材料和生物医药等六个行业，分别在河南洛阳、浙江桐乡、江苏苏州、陕西西安、浙江宁波和福建厦门进行比赛，其间将安排高峰论坛、培训辅导、融资路演、市场对接、展览展示等系列活动。

　　我市科技局相关负责人介绍，今年5月，洛阳在“双创”行业总决赛申办城市竞逐中脱颖而出，成为我省第一个承办该赛事的省辖市。此项比赛期间，洛阳将充分发挥在先进制造行业方面的优势，为大赛提供各项服务。

　　欢迎优秀人才落户洛阳

　　在“双创”先进制造行业总决赛中，我市有4家企业和1个团队参赛，27日、28日，这些企业和团队的代表将和全国各地的选手一起，争夺企业奖项(第一名1个、第二名2个、第三名3个)和团队奖项(第一名、第二名、第三名各1个)。

　　近年来，我市相继出台了《关于进一步激发社会活力支持大众创业万众创新的实施意见》《关于实施“河洛英才计划”加快引进创新创业人才(团队)的意见》《关于实施“河洛工匠”计划加快高技能人才队伍建设的意见》等政策措施，以扶持“双创”。

　　记者从“双创”先进制造行业总决赛启动仪式上获悉，为吸引优秀人才，本次大赛中的优秀企业或团队如果落户洛阳，符合条件者可获得多项政策支持。

　　6个“双创”行业总决赛及举办地

　　先进制造行业河南洛阳

　　互联网与移动互联网行业浙江桐乡

　　电子信息行业江苏苏州

　　新能源与节能环保行业陕西西安

　　新材料行业浙江宁波

　　生物医药行业福建厦门

　　“双创”先进制造行业总决赛奖项设置

　　企业奖项第一名1个、第二名2个、第三名3个

　　团队奖项第一名、第二名、第三名各1个  (洛阳晚报记者 智慧 通讯员 李治通 付婷)

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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