不可否认，非洲裔和其他一些少数族裔在美国长期生活在“执法过度”和“司法不公”的阴影下，下面我们就通过一组数字来了解一下，在美国的司法体系中，非洲裔平民的境遇究竟如何？

美国司法部研究报告显示，美国每年有400人在警民冲突事件中死亡，其中四分之一案件当事人涉及白人警察和黑人民众，黑人死亡人数比白人警察要多2倍以上。并且，在司法实践中，黑人犯罪往往受到比白人犯罪更重的处罚，对白人警察的审判结果通常是无罪或不予起诉。

从美国整体人口比例来看，黑人也比白人更容易遭到警察射杀。以2012年的统计数据为例，在美国总人口中，黑人占13%，白人占63%，但根据联邦调查局不完全统计，当年共有426人在警方执法过程中被射杀，其中31%是黑人，52%是白人，考虑到黑人总人口与白人总人口之间的巨大差距，这一比例已经非常值得关注。在当事人没有实施袭击而被警方射杀的案件中，黑人的比例更高，占39%，而白人仅占46%。

根据美国哥伦比亚广播公司与《纽约时报》2015年5月4日联合发布的调查显示，61%的美国人认为美国的种族关系差，这是1992年以来的最高点。79%的黑人认为，警察更容易针对黑人使用致命性武器，黑人比白人更倾向于认为，地方警察带给他们的是焦虑感而不是安全感。