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为了人民获得感衣带渐宽终不悔
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 人民论坛网 2016-09-25 21:08
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　　中央全面深化改革领导小组(以下简称“深改组”)到2016年9月24日仅成立了1000天，却已召开27次会议、审议162份文件。组长习近平身为最大执政党的总书记和最大发展中国家主席，全勤出席、次次主持，力度之大、会率之高、成果之丰，实属罕见。习近平带领深改组成员们宵衣旰食，衣带渐宽终不悔，为谁辛苦为谁甜？答案只有一个：为了让人民群众有更多获得感！

　　始终把人民福祉作为全面深化改革的奋斗目标、评判标准。在组长习近平的心中，改革要始终以人民为中心，始终把人民获得感作为检验改革成效的评价标准。2012年11月15日，习近平刚当选党的总书记，在首次会见记者时就宣告：“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”他在深改组第10次会议提出“要把改革方案的含金量充分展示出来，让人民群众有更多获得感”。他指出“党中央的政策好不好，要看乡亲们是笑还是哭。”在深改组第21次会议上，他正式提出“把是否促进经济社会发展、是否给人民群众带来实实在在的获得感，作为改革成效的评价标准。”这一论断与邓小平同志的“三个有利于”一脉相承，体现了党中央“不忘初心，继续前进”的高贵品质和科学发展理念。深改组会议、文件涉及的领域与《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》通过的15个领域基本重合，改善民生问题是重中之重。深改组通过的5类文件中，社会民生改革47份、经济改革40份、法治改革34份、深改小组自身规则23份、政治/党建/反腐改革18份。社会民生改革类文件在数量上最多，约占三分之一，而且逐年增多：2014年5份、2015年19份、2016年23份，充分显示了中央改善民生问题的坚定决心和实干力度。

　　民生改革领域广泛，都是百姓关心期盼之事。“一枝一叶总关情”。深改组目前已在户籍、治安、教育、医疗、脱贫、环保、社会公益、新闻媒体、智库、公共文化、体育等十多个领域推出了改革措施，面广、点多、措施细，切实体现“人民立场”。如今年出台的《关于深化公安执法规范化建设的意见》《关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》《关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》《贫困地区水电矿产资源开发资产收益扶贫改革试点方案》《脱贫攻坚责任制实施办法》《关于在部分省份开展生态环境损害赔偿制度改革试点的报告》《关于支持和发展志愿服务组织的意见》等文件，从规范治安管理、加强义务教育、加快医疗改革、推进精准脱贫、强化环境保护、完善社会志愿组织等多方面入手，直接回应基层现实关切，逐步解决百姓生活的突出困难，切实推动人民提升生活品质，帮助群众实实在在分享改革成果。

　　组长习近平把“三农”问题视为重中之重，在扶贫上花的精力最多。习近平强调，“‘三农’工作是一切工作的重要之基，各级党委和政府一定要抓紧、抓紧、再抓紧。”2015年中央农村工作会议上，他强调要“切实拉长农业这条‘四化同步’的短腿”。他认为脱贫攻坚是全面建成小康社会的短板，也是“十三五”时期最艰巨的任务。在2015年减贫与发展高层论坛上，他提到扶贫是他40多年工作中花精力最多的领域，自己去过中国绝大部分最贫困的地区，“他们生活每好一点，我都感到高兴。”2016年“两会”期间，他在湖南代表团强调“要补齐民生短板”，要求当地党委和政府“加大工作力度，带领当地群众一起艰苦奋斗，早日实现脱贫目标。”参加青海代表团审议时又强调要“横下一条心，加大力度，加快速度，加紧进度，齐心协力打赢脱贫攻坚战。”在组长心中，决胜全面小康的伟大成果要全体人民分享，“一个也不能少”!

　　改革让人民获得感不断提升。事实说明，党和政府在解决民生问题、提高人民生活质量上花的大力气、下的真功夫没有白费。三年来老百姓获得感不断提升。2015年“中国社会状况综合调查”显示，老百姓对社会公平感的评价比2013年提高近10个百分点，说明了政府部门在政策制定中更重视效率与公平的平衡，百姓对社会公平水平的评价在同步提升。同年《国民经济和社会发展统计公报》表明，社会卫生技术人员增长、万元国内生产总值能耗降低率增加。2016年《社会蓝皮书》显示，与2013年相比，系列民生改革促进了“城乡居民收入稳步增长”“住房状况进一步改善”“社会保障覆盖率逐步增加”“就业形势总体稳定”等向好趋势，老百姓收入、住房、社会保障、医疗、环保等物质获得不断增长，“社会公平感”一定程度上提高，改革获得感总体明显增加。

　　民生需求是个变化发展的话题。随着我国经济社会发展，除了满足民众物质需求这一首要任务，百姓安全需求、社交需求、平等需求、自我价值实现需求等精神层面的需求问题也在逐渐凸显。坚持以人民为中心的发展思想，既是党的宗旨要求，也是新时期中国共产党人的责任担当。习近平在主持召开中央全面深化改革领导小组第23次会议时指出：“把以人民为中心的发展思想体现在经济社会发展各个环节，做到老百姓关心什么、期盼什么，改革就要抓住什么、推进什么，通过改革给人民群众带来更多获得感。”改革开放只有进行时没有完成时，提升人民获得感也永远在路上。相信未来深改组会拿出更多有力举措、创造更多改革红利，让人民增加更多获得感。

　　【作者系：中国社会科学院社会学所社会发展室邹宇春副研究员；中国干部学习网总编 陈建才】

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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