治国理政1000天——有事@深改组，组长是咱总书记

贵州省的肇兴侗寨，每当夜幕降临，能歌善舞的村民们都会聚到寨子中心，拉开“醉美肇兴”侗族表演的大幕，唱响一曲曲高亢动听的侗族大歌，为游客呈现精彩的侗族歌舞。

“这几年，侗寨大力发展旅游，村民的日子好了起来，但放在以前这是想都不敢想的。”祖祖辈辈住在肇兴镇的陆昌华说，近年来，肇兴通过融资、贷款等方式共投资4.5亿元进行45个相关旅游项目的建设，发展侗族文化旅游。

9月24日，是中央全面深化改革领导小组成立1000天，在此期间，与民生相关的保障制度日趋完善，在扶贫、医疗、创业扶持等方面都打出了多套组合拳，老百姓收获了丰富的“民生大礼包”。

侗寨靠风景富起来

旅游的发展改变了肇兴侗寨居民的生活，陆昌华的大家族都是受益人。

陆昌华家中有4个劳动力，在侗寨发展旅游产业之前，他们基本靠种地为生，自给自足，人均年收入只有1000元左右。

这几年，旅游产业逐渐在侗寨兴起，陆昌华一家在寨中开设了民宿旅店，一下解决了家中两个劳动力的就业。2013年，政府部门对肇兴侗寨的旅游开发进行规范式管理，其他两人也有了新工作，“现在人均年收入比搞旅游之前翻了近8倍。”

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》(以下简称《意见》)中指出，加强贫困地区旅游资源调查，围绕美丽乡村建设，依托贫困地区优势旅游资源，发挥精品景区的辐射作用，带动农户脱贫致富。

对此，《意见》提出的“时间表”是：到2015年，扶持约2000个贫困村开展乡村旅游。到2020年，扶持约6000个贫困村开展乡村旅游，带动农村劳动力就业。

对于69岁的侗寨村民陆振才来说，“生活水平改善，才是最实在的幸福。”

“就在几年前，寨里甚至都没有像样的道路，侗寨再好的风景也留不住游客。”陆振才说，过去乡亲们大都只能靠种植水稻和油茶为生，每月收入100元左右。那时，他怎么也不会想到，有一天寨子的路会变得那么平坦漂亮，自己在家中能看上电视，小孩能用上电脑学习。

“这一切都得益于旅游扶贫的发展，让我们能过上好日子。”如今，陆振才和老伴在侗寨中开了一个售卖手工艺品的小店，每月收入少则1000元，多则5000元。

中国青年报·中青在线记者了解到，2015年肇兴旅游接待游客78.99万人次，景区门票收入达781万元，旅游综合收入6.32亿元。2015年，肇兴侗寨5000人口中已有1500人从事旅游工作，人均年收入在1万元左右。

陆振才说：“侗寨发展旅游业让大家的日子越过越悠闲，很多老人平时没事会在鼓楼下唱唱歌，感觉很幸福。”

返乡创业热起来，在家门口也能打拼

走进湘西土家族苗族自治州凤凰县廖家桥镇菖蒲塘村，周祖辉正在果园里摆摊卖蜂蜜柚子茶。

周祖辉是一名毕业于湖南农大的返乡青年。几年前，周祖辉返乡创业，成立了周生堂生物科技有限公司，专注于果脯深加工，公司推出的“蜂蜜柚子茶”皆从村中就地取材。

近几年，周祖辉觉得，公司得到了很多来自各级政府的支持，创业的路越走越宽。

据了解，为加快优秀青年人才培养，提升湖南创新、创业人才竞争力，湖南在全省范围内开展了“湖湘青年英才”支持计划，对评出的33名青年创新英才和15名青年创业英才提供支持帮助。周祖辉名列其中，目前他的公司年销售额上千万元。

对返乡农民工的创业支持，很多地方都在同步进行。

从年均收入4000元到每年400万元营业额，对马毅来说，“这是以前想都不敢想的事”。

在贵州省遵义市汇川区板桥镇娄山关村，有个“农民工返乡创业一条街”，50岁出头的马毅住在街头第一栋房子，他还是当地藤编产业的带头人。

近年来，该村有112户返乡农民工，通过从事藤编产业脱贫致富。

此前，为逃离“穷乡僻壤”的生活，马毅和村民曾赴广东打工。后来已做到公司主管的他，在得知当地政府开始扶持藤编产业后，决定回家创业，注册成立了“遵义市毅丰藤艺有限公司”。

返乡创业的马毅得到了当地政府的支持。政府引导他们改变传统的销售模式，推动当地农特产品通过“互联网＋”进入全国的电子商务平台，拓宽市场。在当地政府的支持下，马毅将藤制品放到网上出售，开起了“农村淘宝”，实行“公司＋农户＋远程教学＋互联网”的模式抱团发展，带领村民一起增收。

2015年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《深化农村改革综合性实施方案》，提出加强基层服务平台和互联网创业线上线下基础设施建设。继续深化和扩大电子商务进农村综合示范县工作，推动信息入户，引导和鼓励电子商务交易平台渠道下沉，带动返乡人员依托其平台和经营网络创业。

据遵义市汇川区板桥镇党委书记彭正伟介绍，近几年，当地为引导返乡农民工回乡创业，协同推进新型工业化和农业现代化、城镇化和新农村建设，制定了很多优惠政策。今年年中，汇川区委、区政府又投资近3000万元，为板桥镇返乡农民工打造“创业创新一条街”，使娄山关村112户农民工返乡创业由“打工者”变成“创业者”，为全村456个农村劳动力提供了就业岗位。

彭正伟提到，过去大家都是排着队往外走，现在是迫不及待往家回。今年上半年，外出农民工减少了3500余人，其中娄山关村减少了700余人。娄山关村也从原来的一类贫困村变成了贵州省小康示范村。

改革拓宽个人发展空间

“当你走出来，你就没有政府的庇护、没有‘铁饭碗’了，只能更好地为患者服务，为健康事业服务，让市场接受你。”已经行医近30年的中山大学附属第六医院门诊办公室和客户中心主任谢汝石，在知天命的年纪告别了传统医疗体制，开始了自己的创业之旅。

现在的谢汝石是国内首个医生集团医疗公司嘉德博联医生集团的CEO，这个在半年前创办的组织，现在已有300多名医生加盟、多点执业。近期，通过与互联网平台的结合，还会有更多医生加盟。“没有改革的政策支持，我们也不敢走出来。”谢汝石说。

谢汝石有离开体制内的想法已久，但一直无法下定决心。深改组一系列大刀阔斧的改革，让他有了信心。

2015年4月，深改组召开第十一次会议，审议通过了《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，提出“破除公立医院逐利机制，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制”。2016年4月，深改组召开第二十三次会议，审议通过了《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》。8月，深改组召开第二十七次会议，审议通过了《关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》，推进医改再次提速。

“如果只有我一个人走出来，是起不到作用的。”谢汝石认为，医疗事业需要一个团队、一个群体共同完成，如果没有这些改革意见的出台，大部分优秀医生还是被各大公立医院垄断，病人也只能不断涌去大医院，基层医院的服务水平不会得到提升，医生的市场化、规范化的继续教育都无法实现。

国家鼓励医生多点执业，允许医生创业的同时在原有公立医院停薪留职……种种政策措施出台，大大减轻了医生的后顾之忧。“我走出来，可以按照社会的需求，或者按照个人的愿望来做事情。”

谢汝石现在充满了干劲儿，一边忙碌着多招募医生来集团多点执业，一边奔波于各大医院寻求资源贡献与合作，并形成有效的“互联网＋医生集团”的模式，建立新型商业医疗平台模式。

在他看来，国家推进医疗改革，让医生和老百姓都享受到了政策红利。

中国青年报·中青在线记者蒋欣傅晓羚实习生张均斌