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新华社评论员：开启全面深化改革的新航程
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华每日电讯 2016-09-25 21:05
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　　原标题：开启全面深化改革的新航程

　　改革永不停顿,发展永无止境。自2013年12月30日中央全面深化改革领导小组成立到今天,已满整整1000天。在以习近平同志为总书记的党中央坚强领导下,新一轮改革大潮激荡神州大地,中国巨轮在劈波斩浪中开启了全面深化改革的新航程。

　　回首这1000个日日夜夜,改革的鼓点催人奋进,改革的成就鼓舞人心。截至目前,中央深改组共召开了27次会议,审议了162份改革文件。近三年时间里,各领域标志性、支柱性改革任务基本上已经推出,重要领域和关键环节改革取得突破性进展,全面深化改革、全面依法治国的主体框架正在逐步确立。改革举措数量之多、力度之大、范围之广、触及之深前所未有,不断夯基垒台、积厚成势,带来了实实在在的变化。这段不平凡的历程,为下一步深化改革创造了良好条件,为我们在新的起点上推进改革大业提供了深刻启示。

　　改革是一场革命,改的是体制机制,动的是既得利益。既需要坚定决心和果断勇气,也需要系统谋划、科学方法。从提出改革任务、制度建设向全面建成小康社会聚焦、向构建发展新体制聚焦的“两个聚焦”,到指明改革要有利于增添发展新动力、有利于维护社会公平正义的“两个方向”,从强调运用法治思维和法治方式推进改革,到推动改革顶层设计和基层探索互动,谋划改革精准发力、精准落地……以习近平同志为总书记的党中央观大势、谋大事,就如何全面深化改革作出一系列重要论述,为改革破局开路指明了方向,提供了强大思想动力。“一了千明,一迷万惑”,正是因为有正确的方向指引,有科学的方法论指导,改革才能涉险滩、动奶酪、啃硬骨头,突破了一些过去认为不可能突破的关口,解决了一些多年来想解决但一直没有很好解决的问题。

　　全面深化改革,既要取势,又要取实。沙滩上建不起高楼,没有求真务实的态度、狠抓落实的干劲,再好的改革举措也难以落地生根。纵观中央深改组27次会议,“以真抓促落实、以实干求实效”“以钉钉子精神抓好改革落实”等要求一以贯之,这是改革得以不断推进的关键所在。从倡导领导干部做改革的促进派、实干家,到突破“中梗阻”,打通改革“最后一公里”,从提出抓主体责任、抓督办协调、抓督察落实、抓完善机制、抓改革成效、抓成果巩固的“六个抓”要求,到部署“三督三察”的改革督察工作,中央深改组始终把抓落实放在深化改革的突出位置,为推进改革不断注入真抓实干的正能量。

　　以人民为中心,是改革的根本依靠所在,也是最终归宿所在。近年来,“获得感”一词成为深化改革的独特标识。把是否给人民群众带来实实在在的获得感作为改革成效的重要评价标准,温暖了人心,更凝聚了力量,凸显改革的民生情怀。无论是户籍制度改革破冰,还是统筹推进医疗、医保、医药改革,无论是统筹推进城乡义务教育一体化,还是推进司法体制改革,努力让群众在每一个案件中都感受到公平正义……近年来,中央深改组会议共审议了40多份涉及社会事业、民生发展的文件,一系列针对民生焦点、难点、痛点的改革举措相继出台,补短板、解疾苦,不断增强群众的获得感。让改革对接民众所需、民心所盼,这是以人民为中心的发展思想的具体体现,也是改革不断深化的力量之源。

　　“中国改革已经进入攻坚期和深水区,我们将以壮士断腕的勇气、凤凰涅槃的决心,敢于向积存多年的顽瘴痼疾开刀,敢于触及深层次利益关系和矛盾,把改革进行到底。”在杭州峰会上,习近平主席向世界宣示中国深化改革的决心与意志。让我们以真刀真枪、大刀阔斧的气势,以步步为营、久久为功的韧劲,不断把全面深化改革推向前进,在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中国梦的新航程上勇立潮头、扬帆致远。新华社北京9月24日电

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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