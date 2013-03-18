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深改千日 打铁还需自身硬
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 中国青年网 2016-09-25 21:04
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　　俗话说的好，打铁还需自身硬。中央在深化改革的同时，始终坚持依法治党。因为只有约束好自己，才能风清气正，正本清源。

　　打"虎"拍"蝇"反腐反四风成效明显

　　深改小组成立以来，全社会都在关注着、期待着从严治党的进程。17份涉及反腐和党建的文件，已经成为了全面从严治党的坚定后盾。近三年来，中央出台或修订的党内法规共54部，一系列法规制度陆续出台。

　　反腐反四风、落实八项规定、中纪委巡视组巡查、打老虎拍苍蝇……

　　如今，很多人已经对这些词语耳熟能详。党政廉洁工作抓紧了，窗口单位的事好办了，服务人员的脸好看了；公款消费变少了，中秋节的月饼礼盒里，价格也便宜了。

　　在从严治党的改革中，党建和纪检的体制改革一直在进行。中纪委加强了派驻机构建设；省区市和中管企业的纪委书记、副书记的提名考察办法得到了规范；而对于举报职务犯罪的人，深改小组也专门制定了奖励和保护制度，鼓励更多的人去监督。

　　裸官不能提拔亲属不能经商办企业

　　值得关注的是，如今的党风廉政建设，不再只关注领导的工作，也包括领导的生活。

　　领导干部的子女或者配偶已经出国的“裸官”，不得再列为考察对象提拔；而配偶和子女在国内的，也不能经商办企业。截至今年3月，上海发现182名领导干部踩到了亲属经商办企业相关规定的“红线”。

　　打铁还需自身硬。深改小组成立1000天，制度反腐的笼子越扎越紧，人们对改革的期待，也越来越浓。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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