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习近平致信祝贺500米口径球面射电望远镜落成启用
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华网 2016-09-25 21:00
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　　新华社贵阳9月25日电 国家重大科技基础设施500米口径球面射电望远镜9月25日落成启用。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，向参加研制和建设的广大科技工作者、工程技术人员、建设者表示热烈的祝贺和诚挚的问候。

　　习近平在贺信中指出，天文学是孕育重大原创发现的前沿科学，也是推动科技进步和创新的战略制高点。500米口径球面射电望远镜被誉为“中国天眼”，是具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。它的落成启用，对我国在科学前沿实现重大原创突破、加快创新驱动发展具有重要意义。

　　习近平希望参与项目的科技工作者、工程技术人员和建设者再接再厉，发扬开拓进取、勇攀高峰的精神，弘扬团结奋进、协同攻关的作风，高水平管理和运行好这一重大科学基础设施，早出成果、多出成果，出好成果、出大成果，努力为建设创新型国家、建设世界科技强国作出新的更大的贡献。

　　我国500米口径球面射电望远镜落成启用仪式25日在贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东在启用仪式上宣读了习近平的贺信并致辞。她表示，要落实科技创新大会精神和创新驱动发展战略，依托我国500米口径球面射电望远镜先进技术条件，瞄准科学前沿，加强国际合作，聚集拔尖人才，打造高端科研平台，努力取得重大原创性成果，为我国天文学跻身世界一流水平和建设世界科技强国作出贡献。

　　我国500米口径球面射电望远镜主要用于实现巡视宇宙中的中性氢、观测脉冲星等科学目标和空间飞行器测量与通讯等应用目标。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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