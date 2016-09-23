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网络媒体走转改|桂林全州:“红+绿”调出全面小康金色希望
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 重庆晚报 2016-09-25 18:05
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　　见习记者罗勋湖

　　从坡顶，放眼望去，除了葡萄，还是葡萄……这是记者进入“南方的吐鲁番”――全州枧塘万亩巨峰葡萄种植核心示范基地的第一印象。

　　“你这里种了这么多的葡萄，挣钱了吗?”记者问。

　　“怎么不挣钱，你看我们村的小洋楼，都是靠种葡萄盖起来的!”全州县枧塘镇方塘村村主任王龙玉语气中透露着自信。

　　“我们的巨峰葡萄亩产3000斤，每斤卖4元，除去每亩200元的成本，一年一亩葡萄收入就能挣万元以上，我今年收入就超过了8万”王龙玉给记者算了一笔账。

　　其实中一亩赚一万并不算多，离建塘镇20公里外的提子村――才湾镇毛竹山村人均收入都3万了。同行的全州县宣传部人员告诉记者。

　　虽然毛竹山的种植面积只有400多亩，但是该村在发展提子产业的同时，还注重旅游建设，从2006年起，村里规划建设了有农村特色小洋楼24座;建好了3.5公里进村道路和0.75公里环村道;建成了文化活动室、戏台、篮球场、羽毛球场、气排球场、停车场、休闲坪、水车、钓鱼塘等一批活动设施;通过对村内开展硬化绿化美化亮化，全村形成了千年古酸枣树、毛竹通道、桉树通道、桂花树通道和钓鱼、采果等景点。2015年旅游接待人数就超过2000人次，村民收入当然更高了。

　　“从去年开始，枧塘镇也开始规划建设休闲旅游的配套设施了，休闲的步道、骑行的车道都在建设当中，明年来你们可以体验骑着车徜徉在葡萄海洋的感觉了”枧塘镇镇长马海船说。

　　除了发展绿色生态休闲旅游，全州旅游另一个方向是红色旅游。

　　地处湘桂走廊的桂林市全州县，曾是红军长征突破湘江的主战场，红色文化资源丰富。湘江战役中最大、最悲壮的阻击战发生在全州觉山铺，凤凰嘴渡口是红军突破湘江战役的4大渡口之一。

　　“我们将要打造全州长征文化红色旅游项目，同时与天湖的生态旅游、全州美食文化、炎井温泉的养生文化、精品农家乐开发等形成红+绿旅游产业，实现以红带绿、以绿促红的发展局面。”从全州县委常委、县委宣传部部长、副县长王本瑛介绍了该县旅游发展思路。

　　全州红色资源重点项目“一馆四园”(湘江战役纪念馆、觉山铺阻击战纪念园、凤凰嘴渡口纪念园、文塘突围战纪念园和大西江炎井红七军纪念园)，目前正在被大力推进。其中，觉山铺湘江战役红色旅游项目已纳入全国红色旅游经典景区名录。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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