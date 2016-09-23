除了北卡罗来纳州夏洛特市和俄克拉何马州塔尔萨市的两起“警察枪杀黑人平民事件”，本月15号，美国俄亥俄州哥伦布市也有一名13岁的黑人少年被警察枪杀。而在上个月13号，一名非洲裔青年在威斯康星州密尔沃基市被警察打死，也引发了骚乱。

“月月有枪击，月月有抗议”——这些被枪杀的黑人，是全美成千上万丧命于警察暴力执法的一个又一个平民。

《华盛顿邮报》大数据调查显示，仅2015年美国全年就有986名手无寸铁的平民死于警察枪下，这一数字是联邦调查局过去10年统计的年平均数的两倍还多，其中非洲裔被警察枪杀约占四成——而值得注意的是，非洲裔总人口在美国只占约13%。

舆论指出，美国一直以来把“民主”“人权”的标签贴在自身政治制度上。然而，即使靠“民主选举”选出了黑人总统，也绝不等同种族歧视因而停止。连奥巴马也多次叹息，“美国目睹了太多这样的悲剧。这些都不是个体事件，而是美国刑事司法体系的一种病症，是长年累月存在的种族歧视”。

舆论认为，美国种族歧视背后存在着政府的长期缺位，改革难以推进。即使没有致死悲剧，暴力执法、过度执法，以及在执法过程中针对少数族裔的过分罪行化、动辄监禁等问题，都令美国的所谓“民主”“人权”锈迹斑斑。忽视种族问题，放任司法不公，美国只能在“枪杀-抗议”的怪圈中越陷越深。

历数这两年来的那些警察枪杀黑人案件

从现在把时间往前倒推，我们就推两年，回顾一下，就可以发现，在美国，警察暴力执法致死黑人的案件发生得有多么频繁，而往往涉案警察最终都会被裁定无罪、免于起诉——这自然是引发了美国民众、特别是少数族裔的愤怒，经常会导致大规模抗议活动发生，甚至演变成骚乱。

2014年8月9号，密苏里州弗格森市18岁黑人青年布朗在没有携带武器的情况下，遭白人警察威尔逊拦截搜查并被开枪打死。

2014年10月8号，一名黑人青年在密苏里州圣路易斯市南部地区被一名白人警察开枪打死。

2014年11月22号，黑人少年塔米尔·赖斯在俄亥俄州克利夫兰市一个游乐场挥舞玩具气枪时被白人警察蒂莫西·勒曼开枪射伤，后因伤势过重去世。

2014年12月4号，亚利桑那州菲尼克斯市警方证实，当地一名警察2号在一次抓捕行动中，开枪打死一名手无寸铁的黑人青年。

2015年4月12号，25岁的非洲裔男青年格雷在马里兰州巴尔的摩市西部街区遭到警方盘查，他在试图逃跑时被警方控制并逮捕。19日，格雷因脊椎严重受伤死于医院。

2016年7月5号，奥尔顿·斯特林在路易斯安那州首府巴吞鲁日的一家便利店门前兜售光盘时，与两名白人警察发生冲突，其中一名警察将斯特林开枪打死。

2016年7月6号，明尼苏达州一名驾车的非洲裔男子在接受警察问询时遭到警察枪击，该男子的女友用手机拍下了男子遭枪击后的情况并发布于社交媒体。该男子在遭到枪击后于当地时间6号晚死亡。

2016年7月28号，伊利诺伊州芝加哥市又发生一起警察涉嫌暴力执法导致一名18岁非洲裔青年保罗·奥尼尔身亡的事件，再度引起争议。

2016年8月13号，一名23岁黑人青年在威斯康星州密尔沃基市被警察拦截盘问时弃车逃跑，追击中警察开枪将其击毙。

2016年9月15号，俄亥俄州哥伦布市警方确认，一名当地白人警官在执勤时，将一名13岁黑人男孩手中的仿真玩具枪误认为真枪，并因此朝男孩开枪射击，男孩最终不治身亡。

2016年9月20号，北卡罗来纳州夏洛特市东北部一个社区发生一起警察开枪射杀黑人男子基斯·斯科特的事件。

拷问美警“诚信”黑人难信警察

这两年美国发生的“警察暴力执法致死黑人”事件就已经有这么多——同样的悲剧，发生得如此频繁，而且，涉案警察最终大多都脱了罪，这也难怪在美国“黑人普遍不信任警察”。

美国皮尤民调中心2014年做的一项调查结果就显示，全美有将近一半的黑人“完全不信任警察”，有超过六成的黑人“认为当地警察在执法过程中对不同族裔‘无法做到平等对待’”。

美国历史上首位女性黑人司法部长、同时也是现任司法部长的林奇去年7月时就曾严厉指出，美国社会目前的状况是：许多少数族裔群体不再信任执法人员，认为执法人员不是在保护他们，而是在“迫害他们”。

黑人社区为何遭警察“特别照顾”？

通过回顾，我们也发现，这些“美国警察暴力执法致死黑人”的案件大多数都发生在黑人社区。那么，为什么美国警察执法时如此地“照顾”黑人社区呢？如果是因为黑人社区的犯罪率高，那么，那里的高犯罪率又是因何而来呢？

去年4月，25岁的非洲裔青年格雷在美国马里兰州巴尔的摩市遭警察逮捕后“非正常死亡”。当时，在美国的央视记者就曾到巴尔的摩一个典型的黑人社区去一探究竟——也许记者的探访，能说明一些问题。

央视记者：这里警察暴力执法的情况如何？

黑人贫困区居民：暴力执法在我们这里的历史可悠久了。警察经常突然就冒出来，让我们坐在地上，坐在雨水里。都很多年了，我们都烦了。

黑人贫困区居民：当然，你可能只不过在走路，就突然被警察搜身，或者是被打，什么都可能发生。

接受记者采访的这几个人的口径就像是统一过的，看来暴力执法在黑人社区是普遍存在的，警民关系无比紧张。

而通过这次采访，记者得到两个直观感受：

首先，在这个社区采访的几个小时里，记者连一个白人居民都没看到，看来这是一个“黑透”了的社区；

其次，这里的黑人居民跟警察起冲突的几率之高，让人觉得似乎每个人都被警察欺负过。

但当记者来到几个街区外的一个富人区时，收到的反馈却截然不同。

央视记者：你曾经遇到过警察暴力执法吗。

富人区居民：没有。

央视记者：你的朋友呢？

富人区居民：也没有。我没跟这个社区外的警察有过什么接触，但是这里的警察都很好。

在高犯罪率的社区，警察有权不需要理由截停任何一个人进行盘问，“被无故截停”成了黑人社区居民的家常便饭，而稍有反抗就很容易被暴力执法，对此，每个黑人居民都很反感。

而对于自己的社区为什么犯罪率高的问题？他们表示：

黑人贫困区居民：找工作太难了，我刚刚走过来的时候就在打电话，问问能不能去送份简历试试运气。这里的工作岗位太少了，特别是如果你犯过重罪就完了，以后再也别想找到工作了。你犯一次错，就翻不了身了。然后你能怎么办呢？你有孩子、账单、责任，就像你们一样，所以我能怎么样呢？我得糊口啊，要是你，也得这么做(犯罪)。我也只能这么做，所有人都会这么做。

那巴尔的摩的工作岗位都去哪了呢？历史上，伯利恒钢铁、通用汽车等公司为巴尔的摩提供了大量的“蓝领”工作。1970年，巴尔的摩及其近郊区域三分之一的劳动力都从事制造业工作。但随着美国“去工业化”和“产业空心化”，2000年，从事制造业的巴尔的摩人只剩下了7%。

制造业岗位数以万计地减少——但工作走了，丢掉工作的人却留在了巴尔的摩，没受过良好教育的群体只能从事收入和岗位数量都非常有限的低端服务业，很多时候还只能是兼职，受影响最严重的自然是受教育程度普遍偏低的黑人社区。

美退休警察揭批“歧视黑人”之风

上个月，美国威斯康星州密尔沃基市一名警察开枪打死一名非洲裔男子，也激起了美国人对种族歧视的更多愤怒情绪。

密尔沃基市是美国种族矛盾最严重的城市之一，当地的非洲裔居民失业率偏高，与白人群体形成鲜明对比，被形容为是全美非洲裔的“最差居住地”。

而当时，一名曾在密尔沃基市当过20多年警察、现在已经退休的老警察透露，当地警察中间流行着一种恶劣习气，他们在执勤时经常故意寻衅，让非洲裔居民难堪，从而加剧了种族矛盾。

比如说，“警察会拦住非洲裔男子，询问他们，‘你有工作吗？’当对方回答，‘没有’，警察便说，‘真可耻！连份工作都没有，你还算个男人吗？’”

按照这位老警察的说法，当地的年轻警察之中还流行着一股习气，执勤时总要“让人知道谁才是老大，以便让人人都怕他们”。

而据密尔沃基的居民说，当地警察之中有种风气：不把非洲裔居民当作“正常人”看待，仿佛黑人是美国的“国家公敌”。