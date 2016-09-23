班玛在哪？班玛，藏语意为莲花盛开的地方，地处青藏高原腹地，与四川色达和阿坝交界，是青海的南大门，班玛县藏族人口占到总人口的百分之九十以上，全民信仰藏传佛教。班玛县隶属果洛藏族自治州，地处自治州的东南部，大渡河上游，东南部与四川省阿坝、壤塘、色达县接壤，西部与四川省色达县和州属达日县为邻，北部与州属久治县相连。东西长约137公里，南北宽约96公里。班玛县土地总面积为6138平方公里，占全州总面积的8.03%。

“三色班玛”的由来：金色班玛：班玛形成了多元文化齐聚的独特、神秘的地域特色。境内共有分属宁玛派、噶举派、觉囊派的藏传佛教寺院23座，而且大多数寺院建筑历史悠久、风格独特、建筑古朴、规模宏大。因此，境内百年古刹白扎寺、雕梁画柱的灯塔寺、宗教文化浓厚江日堂寺、规模惊人的江日堂乡天葬台等，以及依山而建、高低错落、别具一格的藏家碉楼民居等，共同构成班玛县令人惊叹的地域风情。红色班玛：美丽的红色班玛也是红军长征时，在青海唯一留下足迹和故事的地方，亚尔堂乡的红军沟便是一个证实

。当年，红军在这里活动留下不少的足迹，那可以寄托人们哀思的红军墓，那红军音容笑貌仿佛犹在的红军桥、红军泉、红军路等，都一一诉说着当年的故事。如今，倘若你徒步红军沟，在美景优美的山林间，默默感怀革命先烈，追忆过去，不论你是谁，都会对人生、对世界有一些新的感悟和想。绿色班玛：班玛是举世瞩目的三江源核心区，是黄河长江的分水口，数千条的泉水汇入母亲河，班玛县也是著名的大渡河源头，境内有青海最大的原始森林，有“三江源小江南”、“青海小氧吧"的美誉。下面，小编带你去看看美丽的班玛都有点啥好东西！

班玛藏雪茶班玛藏雪茶产于青海省果洛藏族自治州班玛县玛柯河河谷地区，生长在海拔3200米至3600米之间，属黑茶，因茶多酚含量较高，能降“三高”(高血压、高血糖、高血脂)，具有抗癌、防治心血管疾病、提高综合免疫力的作用。不同于其它地区所产小叶种全发酵砖茶，班玛藏茶不经发酵程序，直接由当地天然温泉藏茶植物中的花叶海棠和变叶海棠嫩叶加工制成，成茶汤色透红，入口先苦后甜。

藏茶的加工过程主要是先把新鲜的茶叶用揉捻机揉成条状后再经过发酵、烘干、消毒、包装等程序，就可以进入市场销售了。班玛黑陶藏族古老的黑陶工艺已有上千年历史，至今仍保留着原始的手工制作方法。班玛黑陶种类繁多，有壶、灯盏、罐、坛等，既是藏族人的日常用品、工艺品，又是当地藏族的宗教文化活动必不可少的信仰用品。黑陶制作过程都是原始手工制作，用土来自班玛县灯塔乡山，要经过取土、晒干、粉碎、和泥、打磨、捏制、发酵、火烧、熏黑、抛光、成品才能制作出完美的黑陶工艺品。班玛面具藏族面具艺术，是藏族文明历史进程中的产物。藏族土著先民的烩面、绘身习俗，是面具艺术的初期形式。

目前，在藏区面具还很盛行，它已不仅仅是宗教用具，现已作为工艺品挂件，在民间十分流行。班玛岭格尔唐卡艺术17世纪四世班禅罗藏曲吉尖时期的五明智者，特别对工艺巧明独树一帜的活佛曲杨嘉措开创的“集成唐卡”在卫藏很盛兴。“嘉措集成唐卡”指的是刺绣、堆绣及绘画等多个手工艺相结合的制作法。他的主要特点做工精细绝美、色彩鲜亮、不易褪色，具有传统唐卡艺术特点。班玛民间木雕班玛民间木雕历史悠久，应用广泛，是优秀的民间艺术之一木雕，在班玛民间多作门窗、佛金、器具用品和工艺品装饰，广布每个家庭，已形成多种风格。木雕可分为立体圆雕、根雕、浮雕三大类。其中《红莲怒放》、《格萨尔王》等是班玛民间木雕艺人表现的传统主题。

红军遗址红军沟原名子木达沟，位于青海省果洛州班玛县以南39公里处的子木达沟。1936年6月底，红二方面军和红四方面军约2.5万余人进入青海，在班玛地区休整期间，向群众宣传党的民族政策、政治主张和革命道理，并在石壁上写下“北上响应全国抗日反蒋斗争!安庆宣”的标语,至今字迹清晰醒目。这是中国工农红军二万五千里长征惟一经过青海的地方。为了表达对红军的怀念，当地群众把子木达沟改名为“红军沟”。2012年12月被青海省委宣传部命名为青海省爱国主义教育基地。