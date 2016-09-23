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张树村：整村推进摘穷帽
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新华网 2016-09-25 18:02
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　　新华网银川9月25日电(纪桂红)长征胜利80周年之际，长征沿线、革命老区是否摘掉贫困的帽子？带着大家共同关注的问题，“长征路上奔小康”网络媒体“走转改”主题采访活动小组走进了宁夏回族自治区隆德县沙塘镇张树村。

　　张树村是隆德县23个扶贫开发整村推进村之一，也是全县重点打造的4个美丽村庄之一。2014年以来，贫困的张树村以提高贫困群众收入为核心，以危房改造和环境改善为抓手，整合资金，合力攻坚，扎实推进整村扶贫开发，以确如期脱掉贫困村帽子。

　　环境舒适的小公园。纪桂红摄

　　据张树村村支书张世忠介绍，两年多来，通过整合美丽村庄建设、危房改造等项目资金，完成危房改造60户，确保户均有1座安全住房；实施道路、自来水入户等基础设施建设工程，硬化巷道4.5公里，配套排水渠2400米，绿化23.5万平方米。

　　村支书张世忠接受网络媒体采访。纪桂红摄

　　村民张明家的房子是2015年改造的。这位77岁的老人告诉网络媒体：“危房改造后，房子宽敞明亮，卫生也变干净了，以前的路面“尘土飞扬”，现在的路面干净整洁。村里发生了翻天覆地的变化，住在这里心情也变好了。”

　　干净整洁的村庄。纪桂红摄

　　在着力改善村容村貌的同时，张树村以养殖园区为产业发展平台，采取寄养、代养、合作养殖等多种模式，帮助村民发展以牛为主的草畜产业。今年，全村养牛数量达到2400多头。去年全村人均收入6400多元，今年，预计全村人均可达收入7500多元。 “过去，全家一年的收入不到2万元，近两年，我家一年的收入有6万多元，其中，养牛收入2万元左右，我和儿子在县城打工一年能收入4万多。”村民张锦芳说。

　　房屋改造后的农家。纪桂红摄

　　张树村还通过实施金融扶贫工程，推行“金融扶贫·互助资金”模式，互助资金到户后，集中打包，作为风险补偿金放到农村信用社，信用社放大5—10倍，以“三户联保”方式发放贷款给互助社社员，帮助他们脱贫致富。截至目前，全村共发放“金扶贷款”230万元，妇女创业贷款180万元，涉及农户82户。(完)

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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