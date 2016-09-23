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深改千日 改革者选择这样迎难而上
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 央广网 2016-09-25 18:01
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　　随着改革逐渐走入深水区，中央深改小组面对的，已经是最难啃的硬骨头。从扶贫攻坚到司法体制改革，改革者选择迎难而上。

　　打赢扶贫攻坚战精准扶贫责任到人

　　今年，距离2020年我国全面建成小康社会还有4年，让几千万贫困人口吃饱穿暖，无疑是最难啃的硬骨头。中央深改小组成立以来，先后出台的多份改革文件，既建立起了贫困的退出机制，又建立了责任制度，把脱贫攻坚的责任落实到人。

　　司法体制改革全面依法治国

　　衣食无忧的生活，离不开法治的保障。

　　2015年12月25日，福建省高级人民法院作出决定，一位名叫念斌的公民，将得到119万多元的国家赔偿。这个结果念斌已经等了近10年。曾经作为一起中毒案重大嫌疑人的念斌，三次被判处死刑。最终以证据不足被终审无罪。

　　坚持疑罪从无原则，防范和纠正冤假错案。中央深改小组成立千日，34份司法体制改革文件前后出台。而为了保证法官审判的司法独立性，中央深改小组专门出台文件，从制度上杜绝领导干部干预司法案件，真正实现“让审理者裁判”。

　　简政放权不该管的坚决放手

　　司法改革要把该管的管好，简政放权要对不该管的坚决放手。中央深改小组成立千日，简政放权一直在不断推进。市场准入负面清单，从“地方实践”转向了“全国统一”，中央深改小组还专门试点，编制了国务院部门权力和责任清单。

　　生态文明让环保执法者长出“牙齿”

　　难啃的硬骨头，还有环保。每年秋冬季节，覆盖我国大范围地区的雾霾，成了许多人心里挥之不去的阴影。而对于环保执法者而言，以往最大的窘境就是没有“牙齿”，起不到震慑作用。为了还原绿水青山，中央深改小组把生态文明建设，上升到了前所未有的高度。从督查、监测和追责3个维度，深化生态文明体制改革。

　　而2015年7月，深改小组还首次提出了环境保护“党政同责”的概念，领导干部在离开自己岗位时，不仅要审计经济责任，还要对自然资源进行审计，保证生态文明建设。

　　2015年，新《环保法》开始施行。和以往相比，对企业的罚款取消上限，违法一天就处罚一天；此外，环保部门还第一次有了查封企业的权力，让企业停产整顿。

　　而就在本月，基层环保部门垂直管理的消息向社会公布。市级环保局负责人的任免，将由省级环保部门提名。地方环保部门业务能力和技术水平都更加专业，干预环保执法的地方保护也将无处立足。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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