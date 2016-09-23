“我们的人民热爱生活，期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入……期盼孩子们能成长得更好、工作得更好、生活得更好。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”2012年11月15日，刚刚当选中共中央总书记的习近平与中外记者见面，在谈到人民期盼时，首先提到了教育。

2013年12月30日，中共中央政治局召开会议，决定成立由习近平总书记担任组长，李克强、刘云山、张高丽担任副组长的中央全面深化改革领导小组，负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。以习近平同志为总书记的党中央，站在新的历史起点，接力改革大业。这一次，教育改革又成为深改组重中之重。

百年大计，教育为本。截至2016年9月24日，在习近平总书记的领导下，1000天的深化改革，共计9份文件出台，为中国教育改革指明方向、铺设道路。

2013年3月17日，第十二届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂举行闭幕会，习近平发表重要讲话。新华社记者兰红光摄

构建促进公平、科学选才、监督有力的体制机制

构建公平、科学的教育体制机制是中国教育改革最重要的目标之一。在中央全面深化改革领导小组第四次会议上，习近平总书记指出，“必须通过深化改革，促进教育公平、提高人才选拔水平，适应培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人的要求。”考试招生制度是国家基本教育制度，深化考试招生制度改革，总的目标是形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式，健全促进公平、科学选才、监督有力的体制机制，构建衔接沟通各级各类教育、认可多种学习成果的终身学习立交桥。考试招生制度改革要在充分论证搞好顶层设计的基础上，试点先行，分步实施，有序推进。

2016年9月9日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到北京市八一学校，看望慰问师生，向全国广大教师和教育工作者致以节日祝贺和诚挚问候。

统筹城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育差距

今年9月9日，习近平考察八一学校，他强调，教育决定着人类的今天，也决定着人类的未来。基础教育在国民教育体系中处于基础性、先导性地位，必须把握好定位，全面贯彻落实党的教育方针，从多方面采取措施，努力把我国基础教育越办越好。与城市基础教育日益国际化全面化不同，贫困地区落后的办学条件时刻牵动着总书记的心。

2015年8月18日，习近平总书记曾在中央全面深化改革领导小组第十五次会议上指出：“要落实政府主体责任。要依法依规开展对全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作的专项督导，明确督导内容、程序、结果应用方式，重点监督经费保障、质量管理、进展成效、社会监督等情况，建立评价、激励、问责机制，推动地方政府履行责任，保障工作进度和成效。”

习近平给“国培计划(2014)”北京师范大学贵州研修班全体参训教师回信

贫困地区落后的教育是贫困代际传递的根本原因，扶贫必扶智。2015年9月9日，习近平给“国培计划(2014)”北京师范大学贵州研修班全体参训教师回信强调：到2020年全面建成小康社会，最艰巨的任务在贫困地区，我们必须补上这个短板。让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径。

“统筹推进县域内城乡义务教育一体化发展，对缩小城乡教育差距、促进教育公平具有重要意义。”习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第二十四次会议上要求在工作中要统筹推进县域内城乡义务教育一体化发展，让贫困地区的孩子们都有机会接受公平、有质量的义务教育。针对城乡教育间的突出问题，习近平总书记指出：“在合理规划城乡义务教育学校布局建设、完善城乡义务教育经费保障机制、统筹城乡教育资源配置、提高乡村教育质量、稳定乡村生源、保障随迁子女就学、加强留守儿童关爱保护等方面推出务实管用办法。”加大对乡村特别是老少边穷等地区义务教育扶持力度，让贫困地区的孩子们都有机会接受公平、有质量的义务教育。结合地方实际，因地制宜选择发展路径。

2013年10月23日，中国国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见清华大学经济管理学院顾问委员会海外委员。盛佳鹏摄

培养一流人才，产出一流成果

自2013年以来，我国大学毕业生年年面对“最难就业季”，大学教育普遍呈现模式化教育，“钱学森之问”久久难以解决。

习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十五次会议，为“钱学森之问”给出答案：“要引导和支持高等院校优化学科结构，凝练学科发展方向，突出学科建设重点，通过体制机制改革激发高校内生动力和活力。”推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列，提升我国高等教育综合实力和国际竞争力，培养一流人才，产出一流成果。要全面贯彻党的教育方针，遵循教育规律，以立德树人为根本，以中国特色为统领，以支撑创新驱动发展战略、服务经济社会为导向。

2013年5月29日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京市少年宫参加“快乐童年放飞希望”主题队日活动。新华社记者李学仁摄

分类管理民营学校，提高教育质量

随着教育供给的多元化，民办学校性价比走高、素质提升、活动多样、思维开放、成为家长除公立学校外的一个不错的选择。但良莠不齐的民办教育水平也成为家长心中的不定时炸弹。对此，在中央全面深化改革领导小组第二十三次会议上，民办教育在能够做到“党的建设同步谋划、党的组织同步设置、党的工作同步开展，确保民办学校始终坚持社会主义办学方向”的前提下得到支持。并将建立营利性和非营利性民办学校分类登记、分类管理制度，提高教育质量。

教育兴则国兴，教育强则国强。在习近平的心中，教育一直被放在优先发展的战略位置上。以《关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》为代表的9部教育改革文件饱含了习近平总书记对下一代的殷切期待。(中国青年网评论员武娅姮)