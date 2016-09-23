“老百姓关心什么、期盼什么，改革就要抓住什么、推进什么，通过改革给人民群众带来更多获得感。”深改组“高大上”的顶层设计，对接的是沉甸甸的民意。

纵览深改组审议通过的诸多改革事项，占据绝大部分的就是民生领域。改革不断释放的红利，正悄然影响着你我的生活。

1、31省份开展公立医院医药价格改革，解决“看病难、看病贵”正破题

【改革举措】

试点城市所有公立医院推进医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成(中药饮片除外)

。

——《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》

【进展成效】

截至今年

8月，全国31省份均在公立医院开展了医药价格改革，在取消药品加成的同时，有升有降调整医疗服务价格，推动破除“以药补医”机制。而且，今年《政府工作报告》明确提出，2016年要实现大病保险全覆盖，整合城乡居民基本医保制度，财政补助由每人每年380元提高到420元。一系列医改举措正努力解决人民群众“看病难、看病贵”的问题。

2、取消农业户口统一为居民户口、北上广积分落户正在启动

【改革举措】

取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型，统一登记为居民户口，体现户籍制度的人口登记管理功能

。

——《关于进一步推进户籍制度改革的意见》

【进展成效】

截至目前，我国

31个省份已全部出台了户籍制度改革意见。各地普遍取消了农业与非农业户口性质区分，部分地区放宽落户条件，存在半个多世纪的二元户籍制度正在退出历史舞台。

此外，深改组明确在500万人口以上的特大城市建立积分落户制度。随着今年8月，《北京市积分落户管理办法(试行)》正式公布，“北上广深”四大一线城市的积分落户政策全部出炉。虽然各个城市的落户难度不一，但无疑为奋斗在那里的追梦者们打开了一扇窗。

3、教育资源向贫困地区倾斜，更多“寒门学子”圆名校梦

【改革举措】

部属高校、省属重点高校要安排一定比例的名额招收边远、贫困、民族地区优秀农村学生。

2017年贫困地区农村学生进入重点高校人数明显增加，形成保障农村学生上重点高校的长效机制。

——《关于深化考试招生制度改革的实施意见》

【进展成效】

教育资源向贫困地区倾斜，就是要帮助贫困地区的孩子摆脱

“输在起跑线上”的命运。今年重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划取得显著成效，国家、地方和高校三个专项计划共录取农村和贫困地区学生9万余人，较2015年增长20%以上。

在提高乡村教师待遇方面，国家设了一条底线——“使乡村教师实际工资收入水平不低于同职级县镇教师工资收入水平”。中央财政为此专门下拨奖补资金，2015年、2016年分别达到22.8亿元、29.8亿元。在全国近600个连片特困地区县，已实施乡村教师生活补助，平均补助标准近300元，受益乡村教师超过100万人。

4、中央“环保钦差”剑指环保不作为，官员搞坏环境就走人不行了

【改革举措】

对违背科学发展要求、造成生态环境和资源严重破坏的，责任人不论是否已调离、提拔或者退休，都必须严格追责。

——《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》

【进展成效】

以后再想搞坏环境后拍屁股走人？不行了！

相关官员就算

调离、提拔或者退休，都必须追责。

2016年，被称为“环保钦差”的中央环保督察组正式亮相，第一批8个中央环境保护督察组分别对内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏等8个省(自治区)开展环境保护督察工作。

截至8月19日，第一批中央环保督察的现场督察阶段全部结束，已有百余人因破坏生态和污染环境被刑事拘留，8省区罚款总额或可过亿元。

【改革举措】

对符合法律规定的起诉、自诉和申请，一律接收诉状，当场登记立案。对当场不能判定是否符合法律规定的，应当在法律规定的期限内决定是否立案。

——《关于人民法院推行立案登记制改革的意见》

【进展成效】

去年

5月1日，立案登记制改革在全国法院正式实施后，效果立竿见影。仅一个月，全国法院立案数增幅近三成，其中，行政案件数量同比增长221%；一年后，全国法院收案数增长28%，当场立案率高达95%；2016年上半年，全国法院新收各类案件1002.9万件，首次突破千万件。有案不立、拖延立案、年底不收案等现象基本消失。

6、异地换领、补领身份证正向全国铺开，让群众少跑腿

【改革举措】

建立居民身份证异地受理、挂失申报和丢失招领制度，方便群众异地换领、补领居民身份证和挂失申报、丢失招领。

——《关于建立居民身份证异地受理挂失申报和丢失招领制度的意见》

【进展成效】

受户籍所在地管辖权的约束，过去身份证一旦丢失，不管你离家多远都得为它往返颠簸。不过现在好了，自改革意见出台后，

10个试点地区开展一对一跨省异地受理试点，22个省份全面启动了居民身份证省内异地受理工作；从今年7月1日起，全国大中城市和有条件的县(市)都要启动身份证异地受理；等到明年7月1日，将实现全国居民身份证异地受理、挂失申报和丢失招领。

7、农村土地流转提高种地效益，人民币“流转”进农民腰包

【改革举措】

鼓励承包农户依法采取转包、出租、互换、转让及入股等方式流转承包地。鼓励有条件的地方制定扶持政策，引导农户长期流转承包地并促进其转移就业。

——《关于引导农村土地承包经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》

【进展成效】

农民进城，但地不能荒。据统计，截至

2015年底，全国家庭承包耕地流转面积达到4.47亿亩，占家庭承包经营耕地总面积的33.3%。土地的有序流转，形成了适度规模经营，改变了过去每家每户“一亩三分地”的局面，种地的效益显著提高，人民币“流转”进农民腰包。

【改革举措】

上海自贸试验区可复制改革试点经验，原则上，除涉及法律修订、上海国际金融中心建设事项外，能在其他地区推广的要尽快推广，能在全国范围内推广的要推广到全国。

——《关于中国(上海)自由贸易试验区工作进展和可复制改革试点经验的推广意见》

【进展成效】

截至目前，我国已在上海、广东、天津、福建、辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西设立了

11个自贸试验区。

自贸区的设立不仅为我国进一步扩大开放做了新的探索，另一方面也确实给老百姓消费带来了实惠。以上海自贸试验区为例，平行进口车型大约比4S店同款或者类似车型的官方指导价便宜15%-20%；再比如，德国阿特蒙医院入驻上海自贸区成国内首家外商独资医院，4家台资医院入驻福建自贸区，老百姓看病就医有了更多选择。

随着自贸区建设进一步深入，百姓有望在购物、医疗、出行、投资等方面享受更多国际化服务。

习近平曾表示：“改革是循序渐进的工作，既要敢于突破又要一步一个脚印，稳扎稳打向前走。”深改组1000天，中国的各项改革工作“蹄疾而步稳”，但唯有群众的“获得感”、人民的“满意度”，才是检验改革是否推进落实和富有成效的最终标准。未来，很多红利还在路上，值得咱老百姓期待。