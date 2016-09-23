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美华盛顿州商场枪击事件5人死亡 FBI称非恐怖行为
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中新网 2016-09-25 10:59
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　　中新社旧金山9月24日电美国联邦调查局官员FBI24日说，没有证据显示23日晚间发生在华盛顿州伯灵顿小城梅西百货公司的枪击事件是恐怖行为。共有4女1男在这起事件中死亡，警方正在继续搜捕一名黑衣深肤色年轻男枪手。

　　综合《今日美国》报和美国国家广播公司ABC电视台在西雅图的报道，弗农山警察局副局长克里斯·卡莫克24日上午在新闻发布会上说，23日晚间约7时左右，一名着黑衣、深肤色、20岁出头的男子在伯灵顿市卡斯卡德购物中心梅西百货公司化妆品专柜区开枪射击。监视录像显示，男子在商场内逗留了10分钟左右，携带了一支类似打猎用的来福枪，朝4名女子、1名男子开枪后离开朝高速公路方向逃去。

　　4名女子当场死亡，男子被送往医院后不治。

　　华盛顿州高速公路巡警办公室发言人马克·弗朗西斯说，当局相信枪手是独立行动，动机不明，也不清楚受害者与枪手的关系。

　　伯灵顿位于西雅图以北约65英里(104公里)。警方当晚出动了11个小分队和两只警犬在案发地点附近大范围搜查，并散发了根据监视录像打印出来的枪手照片，呼吁公众提供线索，并告诫市民和商户留在室内，确保安全。

　　协助地方执法机构参与调查的FBI官员24日说，没有信息显示还有其他攻击行动，也没有证据表明此枪击事件是恐怖行为。
　　华盛顿州州长杰伊·英斯利发布声明对枪击事件受害者及亲属表示哀悼。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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