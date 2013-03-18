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冯绍峰许晴荣膺影帝影后 百花奖连连爆冷
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 搜狐娱乐 2016-09-25 10:48
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　　昨晚，第25届金鸡百花电影节在唐山举办闭幕式暨第33届百花奖颁奖典礼，演员类奖项赛果连连爆冷：冯小刚、邓超、黄渤、赵薇等大热选手齐齐落败，最终冯绍峰与许晴荣膺本届百花奖影帝影后。

　　金鸡比专业百花看人气

　　虽然是国内最老字号的电影节，但“金鸡百花”这块招牌已然黯淡无光，以至于昨天举行闭幕式时，不少网友惊呼：什么时候开幕的？而相较于电影节活动的悄然无声，本届百花奖的赛果颇有些一鸣惊人的意味。

　　按照惯例，金鸡奖与百花奖每年轮流举办，金鸡奖由电影界专业人士担任评委，百花奖则将选票交给普通影迷。所以，坊间流传：金鸡奖比专业，百花奖拼人气。

　　昨晚赛果更是如此：“小鲜肉”李易峰凭借《老炮儿》中的演出，打败了上海电影节影帝段奕宏(《烈日灼心》)以及在《亲爱的》中有惊艳表现的张译，拿下最佳男配角奖；Angelababy(杨颖)则凭借《寻龙诀》中的丁思甜一角，拿到了自己演艺生涯中的第一个演技奖：最佳女配角。

　　领奖时，Angelababy是被老公黄晓明亲自护送上台的，而她也公开感谢老公，“一路受到很多质疑，都有他陪在身边。”

　　三影帝组阵冯绍峰突围

　　本届百花奖的影帝入围者实力强劲，有两位金马影帝冯小刚(《老炮儿》)和黄渤(《亲爱的》)，还有一位上海电影节影帝邓超(《烈日灼心》)，但最后这个奖，被冯绍峰(《狼图腾》)收入袋中。

　　这个结果让冯绍峰都有些意外，他上台领奖时直言，“我没想到是我。昨天我说提名是一个梦想，没想到隔一天就实现了拿奖的梦想。我想我母亲应该很开心吧。”

　　冯小刚失意影帝，但他在《老炮儿》里的“女朋友”许晴交到好运，打败人气也很高的赵薇(《亲爱的》)，成为新一届百花影后。

　　对于本届百花奖的赛果，部分网友纷纷认为，这是“首选颜值人气，再看演技专业”。但也有很多粉丝表示，既然是由影迷投票，就应该接受这个规则带来的结果。

　　颁奖典礼上，最感人的一幕出现在终身成就奖单元。陶玉玲、葛存壮、梁信、谢芳4位老艺术家共同分享。葛优代表父亲葛存壮领奖时，感叹地说，如果父亲能亲自来领奖，能多活不少年呢，“这是一个奖的伟大之处，我会到墓地把这个好消息告诉父亲。”为了这个荣誉，葛优还特意录制了一段视频，他捧着父亲的画像，深情地说：“他是我爸，我很想他。”这一幕，让台下观众潸然泪下。

　　　【主要获奖名单】

　　最佳影片奖：《烈日灼心》

　　优秀影片奖：《战狼》

　　优秀电影特别表彰：《智取威虎山》

　　最佳编剧奖：曹保平焦华静(《烈日灼心》)

　　最佳导演奖：乌尔善(《寻龙诀》)

　　最佳男主角奖：冯绍峰(《狼图腾》)

　　最佳女主角奖：许晴(《老炮儿》)

　　最佳男配角奖：李易峰(《老炮儿》)

　　最佳女配角奖：杨颖(《寻龙诀》)

　　终生成就电影艺术家：陶玉玲、葛存壮、梁信、谢芳

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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