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黑客入侵英凯特王妃妹妹私人账号 盗数千照片出售
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 中国新闻网 2016-09-25 10:13
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资料图：英国凯特王妃(右)与妹妹皮帕·米德尔顿。

　　中新网9月25日电综合报道，英国凯特王妃的妹妹皮帕的iCloud账号遭黑客入侵，3000多张私人照片被盗，黑客称照片包括预定明年结婚的皮帕试穿婚纱的照片、皮帕与未婚夫的亲密照片、还有皮帕与威廉凯特一家四口的私人照片。

　　据英国《太阳报》及《每日邮报》报道，有人私下联络报刊负责人，开价5万英镑出售这些照片。

　　皮帕发言人称已联络律师跟进及报警，伦敦市警方已介入调查，但目前还没有采取任何逮捕行动。

　　报道称，该黑客自称“mas”及“Crafty Cockney”，透过入侵皮帕的苹果公司云端服务iCloud账户取得照片。黑客发送了两张打了马赛克皮帕试穿婚纱照，作为“证据”，照片背景可见皮帕母亲拿着手机为女儿拍照。

　　证实获黑客接洽的英国《太阳报》称，对方拒绝亲身见面或通电话，只愿透过WhatsApp等加密通讯程序交谈。黑客表示，“考虑到目前英国社会对私隐的关注”，打算把照片卖给美国媒体，但认为英媒应有“优先权”；黑客又指，若最终没有媒体愿意购买，便会改为向皮帕索取金钱，收到钱便会把照片交还对方。

　　英国《每日邮报》引述皮帕身边人士指，黑客提供的照片相信属实，皮帕及马修斯的发言人已联络律师及警方跟进。33岁的皮帕今年7月宣布与家财万贯的马修斯订婚，预定明年行礼，外界关注今次事件会否影响两人的婚礼。

 
 
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[ 责任编辑： 王轩 ]
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