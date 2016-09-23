中新网9月25日电中国驻西班牙大使馆24日发布消息称，西班牙时间23日下午6点15分左右，一辆由巴塞罗那开往瓦伦西亚载有34名中国公民的旅游大巴在距离瓦伦西亚自治区卡斯特利翁约15公里处的AP-7高速公路上发生车祸。据警方核实，此次车祸导致中国公民1人死亡，2人重伤，6人轻伤。

接到来自各方面的求助信息后，使馆领事保护应急机制随即启动。领保人员立即与在现场救援的国民警卫队负责人直接通话，了解事故原因、伤亡状况、救援进展，并请求警方尽快将伤者送往附近医院救治，同时安排其他游客赴医院检查。警方迅速协调救援直升机将高危伤员送往医院，并安排救护车、大巴车将轻重伤员和其余游客送往医院救治检查。

领事参赞朱健、领事蔡洋紧急赶赴离马德里四百多公里的卡斯特利翁，第一时间抵达医院，慰问死者家属、看望伤者，转达吕凡大使的问候，请求医院全力救治，并与警方会面了解现场情况，协调游客安置及行李运送等相关问题。随后，工作组连夜与旅行社负责人员会面，协调死者后事处理、伤者陪护及未受伤游客安置等后续事宜。

在赶赴现场途中，领事官员与瓦伦西亚中国工商业联合会取得联系，安排6名当地侨胞志愿者先行赶赴医院，帮助游客与医院翻译沟通，看护伤者并协调其余游客检查身体。24日凌晨，25名游客被送往瓦伦西亚的酒店安置。

目前，朱健参赞、蔡洋领事已协调旅行社代表与游客商定下一步安置工作，并协助死伤游客家人来西处理后续事宜。

中国驻西班牙使馆将继续与各方保持密切沟通，全力妥善解决相关问题。