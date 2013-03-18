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曝明尼苏达森林狼已裁掉加内特 KG获最后一年全部薪水
您当前的位置 ：新闻中心 > 体育 正文      来源： 腾讯体育 2016-09-25 09:13
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　　腾讯体育9月25日讯据美国雅虎体育记者Shams Charania报道，明尼苏达森林狼队已经裁掉凯文-加内特，KG将获得最后一年全部薪水。而之前在蒂姆-邓肯退役后，马刺也选择用裁掉邓肯的方式，为其支付最后一年薪水，感谢他对球队的贡献。

　　森林狼裁掉加内特

　　加内特昨日已经通过视频正式宣布退役，21年职业生涯正式落下帷幕。不过加内特与森林狼还有一年800万美元的合同，这份合同如何处理，成为球迷们关心的另一话题。之前有消息称加内特和森林狼正商讨买断协议，而据悉，森林狼直接裁掉了加内特，这样一来，球队将支付加内特最后一年合同的全部薪水，以这种方式“感谢”加内特对球队的贡献。

　　事实上，在邓肯今夏宣布退役时，马刺采用同样的方式“处理”了邓肯最后一年的合同，虽然“裁掉”这个字眼看起来冰冷，但这一举动恰恰证明了球队的“人性化”，用这种方式“感谢”老将，也令人颇为敬佩。当然，在裁掉邓肯、加内特之后，马刺和森林狼都释放了一定的薪资空间。

　　加内特在1995年参加选秀，职业生涯效力过森林狼、凯尔特人和篮网三队，虽然在2007年他前往凯尔特人追逐冠军，离开了森林狼。但在职业生涯末期，加内特还是选择“落叶归根”，重回明尼苏达，虽然此时的加内特不再是当年的“狼王”，但只要他在场上身披森林狼的球衣，森林狼球迷就心满意足。

　　加内特生涯总计获得26071分、14662个篮板、5445次助攻、1859次抢断和2037个盖帽，而NBA历史仅三名球员做到生涯25000分10000篮板5000助攻，除了加内特之外，另外两位是贾巴尔和卡尔-马龙。加内特为森林狼贡献19201分、10718个篮板、4216次助攻、1315次抢断和1590个盖帽，五项数据均位列队史第一。

　　在森林狼裁掉加内特之后，NBA TV在官方推特上致敬了KG，“加内特-如此近，又如此远#谢谢加内特”。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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