北京晨报讯(记者吴婷婷)“十一”黄金周出游，有一个好消息和一个坏消息告诉您，好消息是今年“十一”机票价格虽不低，单程机票比去年还少63元，但坏消息是国庆七天旅游出行人次预计同比增长12%，也就是说今年国庆各景区依然存在游客爆满的情况。

超五成居民国庆出游

中国旅游研究院发布的预测，今年国庆七天长假预计旅游市场接待5.89亿人次，同比增长12%，旅游收入4781.8亿元，同比增长13.5%。按照这一数据，国庆人均旅游花费将超过800元。数据显示，四季度我国居民出游意愿为79.2%，这其中有55.5%的居民选择国庆期间出游，出游意愿高。全国景区中故宫(微博)、西湖、上海迪士尼、三亚、九寨沟、丽江等热门景区人气爆棚，特别是以杭州、上海为代表的长三角地区游客量将创新高。

机票价格小幅下降

黄金周期间有可能出现的游客爆满是不是让您有些小沮丧？不过，机票价格可是同比便宜了好几十元。截至9月19日，从去哪儿网购买10月1日至10月7日起飞的单程机票含税价格均价为1195.5元。去年“十一”期间的单程机票平均价格要1258.6元，今年比去年便宜了63.1元。

机票价格同比去年略有下降，到底是去国内旅游还是踏出国门更划算？从国内航线的单程机票平均价格走势上看，今年“十一”期间的单程票价虽比8月均价下降了55.5元，却比9月高出129元。

国际航线则不同，机票价格呈下降趋势，8月国际航线的单程机票价格在2118.5元，9月就下降了95元，到现在为止十一的国际航线单程机票均价跌破2000元到了1889.5元。

如果您有年假不妨拼几天年假错峰出行，能节省不少费用。比如从北京直飞曼谷，10月1日出发、10月6日返回，含税价格接近5800元，如果选择10月4日出发、10月9日返回，含税价只需2400多元。

错峰赏红叶更靠谱

国庆前后也是赏红叶旺季，飞往日本的机票都十分紧俏。携程旅行网相关负责人介绍，北半球许多地方都不比日本差。距离加拿大魁北克市东边约40公里的圣安妮峡谷，是游客最容易欣赏枫景的路线。从九月开始，魁北克省就会换上艳丽的秋装。

此外，卢瓦尔河谷地区的红叶也会令人流连忘返。韩国由于纬度跨度较大，整个秋季都能观赏到多种颜色的美景。