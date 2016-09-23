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深圳9套6平米“鸽笼房”一上午售罄　一口价88万元！
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 每日经济新闻 2016-09-25 09:23
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　　从一些地方出现的离婚买房乱象，到上市公司欲卖学区房保壳……房地产市场似乎再一次进入了狂热模式。今天又一则来自深圳的房产消息惊爆了人们的眼球，深圳竟然有开发商推出了仅仅6平方米的户型，售价则是一口价88万。

　　“中国空前！深圳绝版！6平方米精装极小户型驾到！”这是深圳版鸽子笼户型的项目方今天打出的公开广告。

　　这一神奇项目，位于深圳南山区华侨城沙河东路与新中路交汇处，楼盘的地理位置还算不错，距离地铁1号线白石洲站不远，周边楼盘都是豪宅。

　　▲楼盘项目所在地

　　6平方米的房子长啥样？

　　其实7月末的时候，该项目6平方米户型被曝光后立即成为深圳房产界的“网红”，人们感慨大深圳也要有鸽子笼了！每日经济新闻(微信号：nbdnews)记者曾到现场调查，项目方说该户型准备内部消化，不对外公开销售。

　　然而，这次该户型却要公开上市了。

　　今天(24日)，每日经济新闻(微信号：nbdnews)记者以购房者身份再次来到项目售楼处。

　　在售楼处，销售员展示了整个项目的房产证面积统计表。根据上面的信息登记，该楼盘从6楼到15楼，几乎每一层楼都有一套面积大约为6.61平米的极小户型，一共有9套，面积从5.73平米到7.48平米不等。

　　随后，售楼员带领记者来到样板间参观，狭小的空间中挤满了看房的人，有购房者就表示不一定买，就是看看6平方米房子长啥样。

　　▲每经记者黄博文摄

　　从现场来看，整个小区一共有169套精装公寓。引起全城关注的那6平方米极小户型分布在楼层端头位置，全部朝东南方向，每套户型都有两至三个窗户。

　　这9套极小户型全都是平层，并不是传说中的复式楼。记者现场观察，约6平方米的房子虽小，但能满足基本的居住需求。为了拓展空间，样板间设计了收纳式家具和可折叠床。折叠床可用遥控控制，打开过程大约需用时一分钟。

　　▲折叠床(每经记者黄博文摄)

　　另外开发商赠送了一些面积，实际使用面积大概有12平方米。功能空间齐备，厨房、卧室、卫生间等一应俱全，只是户型不方正，居住起来可能不会太舒适。

　　▲每经记者黄博文摄

　　销售人员表示，6平方米左右户型仅推出4套(其余的内部消化)，上午已经被抢购3套，现在仅剩1套了。

　　“你要赶紧下手，晚了就抢不到了！”工作人员反复催促道，至于价格方面，一口价88万，“这已经是特价房了，买了之后租出去，每个月租金随便4000左右。”

　　▲每经记者黄博文摄

　　销售人员随后提醒到，虽然是极小户型，但是是住宅产权，只能贷款30万，首付在50万左右。

　　根据2012年8月正式生效的新版《住宅设计规范》规定：由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的最小套型住宅，使用面积不应小于22平方米。

　　因此，记者对6平方米户型能办下产权证表示质疑，这位销售员直接表示“我们能买，老板肯定办下产权证的，等会给你看产权证。”

　　这位销售员进一步解释说，如今的政策确实是一套房小于20平米的话，产权登记中心有权拒绝发证。但这9套房，每一套都有红本房产证。

　　“这种极小户型属于历史遗留问题，当年各项规章制度还不完善，办了证就得认。现在是不可能了。”这位销售员说，这9套房也算是绝版的历史印证吧。

　　在回到售楼处找房产证时得知，仅剩的一套房源也被刷卡买走，售楼员遗憾地表示记者没机会了，可以考虑35平方米的小户型，并发给记者35平方米的房产证红本，表示6平方米的证件除了面积不同，其他一模一样。

　　每日经济新闻(微信号：nbdnews)记者在自媒体上找到一份6平方米户型的房产样本。房产证登记信息显示：这套房子实际产权面积是6.68平米，1998年的土地使用权证，70年产权，属于标准的限购限贷住宅类产品。

　　▲图片来源：楼兔子

　　记者随后致电深圳规土委咨询相关情况，但或许是周末的原因，电话一直无人接听。

　　▲每经记者实地探访深圳6平米售价88万元的“精装极小户”

　　房价飙涨后小户型试水

　　一提起“鸽子笼”住宅，大概很多人首先想到的便是香港的一些袖珍户型，它代表了一种在寸土寸金和高房价的普遍境遇下，普通人不得不选择的一种居住和生活方式。

　　如今房价猛涨的深圳，更多生活在深圳的人恐怕不得不面临这样的现实。

　　据外媒CNBC报道，美国经济咨询公司Longview Economics的一项最新研究显示，深圳已成为全球房价第二贵的城市，仅次于加州圣何塞。分析显示，深圳典型住宅的价格已达到80万美元左右。

 

　　深圳中原研究中心的数据也显示，上周深圳新房成交均价达到60610万/平方米，8月份豪宅整体均价创新高至96765元/平方米。

　　与房价再创新高相反的是，深圳规土委新近公布的2016年计划供应宅地125公顷，较去年减少26.5%，其中城市更新用地77公顷，占比62%。

　　来自链家地产的统计数据显示：今年第二季度深圳二手房一共成交20275套，其中单套总价400万元以上的成交量继续增加，而单套总价300万元以下户型则继续减少。对应的是，单价5万元以上的单位占比最高，占比43.5%。而单价2.5万元以下的单位几乎绝迹了。

　　数据透露出一个趋势：深圳人想买房，高单价下低总价的“上车盘”已经越来越小了。因此，功能齐全、人性化的小户型被称为楼市中的一股清流。

　　世联地产董事长陈劲松曾经表达过一个观点：深圳楼市均价全面超越10万+，甚至是赶超香港的前提条件是深圳楼市户型全面缩小。

　　目前，深圳新房市场上出现的小户型，大多在30平方米以上，但在其他城市，早已有房企试水超小户型，在广州，万科推出18~33平方米小户型公寓；在昆山，绿地也有18平方米的极小公寓入市。

　　在高房价与住宅土地资源几近枯竭的情境下，“小户型”怕是无法阻挡的趋势。纵使6平方米的商品房，依然有其不可小觑的功能性价值，甚至还有附加其上“梦想”与“尊严”的衍生价值。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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