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国平：“深改千日”彰显改革正确方法论
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 央视网 2016-09-24 21:06
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　　——写在中央全面深化改革领导小组成立千日之际

　　改革是一场深刻革命。中央深改组成立千日，80份意见和指导意见、57项改革方案和相关规定办法，次第开花、纵深推进的良好态势，夯基垒台、立柱架梁的改革步骤，昭示这场革命已然取得令人刮目的成果，更呈现出旺盛的改革精气神。

　　犹记2014年初，习近平主席在接受外国媒体专访时这样介绍中国的改革：“中国改革经过30多年，已进入深水区，可以说，容易的、皆大欢喜的改革已经完成了，好吃的肉都吃掉了，剩下的都是难啃的硬骨头。”这一千天，我们所啃掉的硬骨头、所涉过的险滩不知凡几，我们正在穿越“历史的三峡”却让人感觉波澜不惊，其中极为关键的原因，就在于改革者坚持了正确的方法论，不断在实践探索中推进。

　　实践告诉我们，做任何一项事情，方法很重要。很多时候，目的正确，想法也好，但方法不对头，结果满盘皆输。正如习近平总书记指出的：“掌握正确的方法论是我国改革取得成功的宝贵经验，今后也必须继续牢牢坚持。”回望这一千天，我们所坚持的改革方法论，使改革蹄疾步稳，积小胜为大胜，彰显了改革者驾驭改革的能力和智慧。

　　早在2013年7月，习近平总书记就强调要处理好“五大关系”：“解放思想和实事求是的关系、整体推进和重点突破的关系、顶层设计和摸着石头过河的关系、胆子要大和步子要稳的关系、改革发展稳定的关系。”这“五大关系”是推进改革的重要遵循，在相当意义上说，中央深改组正是在把握这“五大关系”中运筹帷幄、决胜千里的。

　　“全面深化改革是系统工程，头绪多，任务重，上来就必须有气势，先集中力量把主要改革举措推出来，然后集中力量一项一项抓好落实”，习近平总书记在中央深改组会议和其他重要会议、场合，对改革提出了一系列重要论断，为改革的顺利推进提供了正确的方法论。比如在改革次序上，强调“把握好重大改革的次序，优先推进基础性改革”；在改革的有序和协调上，强调“有序推进改革，避免在时机尚不成熟、条件尚不具备的情况下一哄而上；协调推进改革，注重改革的关联性和耦合性，力争最大综合效益”；在改革的基层探索上，强调“把鼓励基层改革创新、大胆探索作为抓改革落地的重要方法，坚持问题导向，着力解决好改革方案同实际相结合的问题、利益调整中的阻力问题、推动改革落实的责任担当问题”；在推进改革落实上，强调“既当改革的促进派，又当改革的实干家”“把具有标志性、引领性、支柱性的改革任务牢牢抓在手上，主动出击、贴身紧逼、精准发力”。

　　改革不能停顿，重任依然在肩。瞄准正确方向，坚持正确方法，这场深刻改变中国的全面深化改革，就会轻舟越过万重山。(国平)

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[ 责任编辑： 王瑞轩（实习） ]
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