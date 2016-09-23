新华社堪培拉9月23日电(记者 徐海静)澳大利亚移民和边境保护部助理部长亚历克斯·霍克23日发表声明说，政府将履行竞选承诺，于2017年推出父母长期探亲签证。

今年7月澳大利亚联邦议会选举前，执政的自由党-国家党联盟曾承诺解决父母探亲难问题。霍克说，政府将履行承诺，引入一种新类型签证，发给澳大利亚公民、澳大利亚永久居民和符合要求的新西兰公民的父母，允许他们来澳探亲居留时间长达5年。目前，父母来澳探亲最多停留两年。

霍克当天公布了一份关于新签证的讨论稿，鼓励民众在10月31日前提交意见和建议。霍克说，政府意识到许多澳大利亚移民家庭承受子女与父母、孙辈与祖父母分离的压力，政府希望通过这种新签证找到一种新办法，既帮助更多澳大利亚家庭团聚，又避免对澳大利亚医疗系统造成负担。

目前，澳大利亚公民、永久居民、符合要求的新西兰公民若想帮助父母办理澳大利亚移民可通过申请付费父母移民和非付费父母移民两种方式。非付费父母移民的名额大大少于前者，但付费父母移民需缴纳高额费用，用于负担父母在澳大利亚可能发生的医疗费。

霍克说，父母移民申请数量远远多于名额。当前申请付费父母移民的平均排队时间为两年，而申请非付费父母移民的则长达30年。