洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
澳大利亚将于２０１７年推出父母长期探亲签证
您当前的位置 ：新闻中心 > 国际 正文      来源： 新华社 2016-09-24 15:04
分享到：

　　新华社堪培拉9月23日电(记者 徐海静)澳大利亚移民和边境保护部助理部长亚历克斯·霍克23日发表声明说，政府将履行竞选承诺，于2017年推出父母长期探亲签证。

　　今年7月澳大利亚联邦议会选举前，执政的自由党-国家党联盟曾承诺解决父母探亲难问题。霍克说，政府将履行承诺，引入一种新类型签证，发给澳大利亚公民、澳大利亚永久居民和符合要求的新西兰公民的父母，允许他们来澳探亲居留时间长达5年。目前，父母来澳探亲最多停留两年。

　　霍克当天公布了一份关于新签证的讨论稿，鼓励民众在10月31日前提交意见和建议。霍克说，政府意识到许多澳大利亚移民家庭承受子女与父母、孙辈与祖父母分离的压力，政府希望通过这种新签证找到一种新办法，既帮助更多澳大利亚家庭团聚，又避免对澳大利亚医疗系统造成负担。

　　目前，澳大利亚公民、永久居民、符合要求的新西兰公民若想帮助父母办理澳大利亚移民可通过申请付费父母移民和非付费父母移民两种方式。非付费父母移民的名额大大少于前者，但付费父母移民需缴纳高额费用，用于负担父母在澳大利亚可能发生的医疗费。

　　霍克说，父母移民申请数量远远多于名额。当前申请付费父母移民的平均排队时间为两年，而申请非付费父母移民的则长达30年。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙静 ]
分享到：
相关阅读
  • ·到医院看病事先还要做好“功课” 听专家咋说
  • ·小苏打真可以饿死癌细胞？当事医生这么回应
  • ·2岁女童被虐待身亡 外婆拒不认罪称从没打孩子
    		•
    “十一”短租公寓市场火爆
    “十一”短租公寓市场火爆
    银行推房产二次抵押引发担忧
        当下，多地房价正经历着一轮上涨，很多想投资房地产的人都四处找钱买房，部分人甚至还打起了银行“房抵贷”...
  • ·保障房如何杜绝权力寻租
  • ·郑州28天仅发42份产权证 专家建议进行彻底改革
  • ·某市住房限购今实施 市民有2套及以上不得再购新房
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市上调企业退休人员基本养老金 下...
  • 市委十届十九次全会召开 李亚出席并讲话
  • 小苏打“饿死”癌细胞 治癌症如治感冒？
  • 2016中国洛阳第13届金秋汽车博览会落...
  • 西苑公园：缤纷秋叶映青瓦 典雅园林现...
  • 今日洛阳局部地区有大雨
  • 洛阳将构建安全、连续的慢行系统 让市...
  • 高新区引入一台高科技洗扫车 污水再生...
  • 洛阳市秸秆综合利用和禁烧工作责任人...
  • 2016中国洛阳关林国际朝圣大典开幕
    		•
    百姓呼声
    洛阳26中要求：严禁教师推介学生到校外补课
    住建委：启明南路预计今年年底建成通车
    精彩图片
    成都一5层建筑物发生大...
    尴尬了！郑秀文演唱会...
    林志玲变花仙子 露肩回...
    上海：超轻体重早产四...
    精彩热帖

    金秋汽车博览会

    这车咋骑？

    腿的延伸

    车展拍美模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    周杰伦上亿豪宅曝光

    Angelababy古风写...

    赵本山女儿晒健身照

    韩媒评整容最多女星
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605