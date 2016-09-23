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靖边通报铲除转基因玉米一事 官方：最大限度挽损失
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 京华时报 2016-09-24 10:49
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　　陕西靖边通报确认铲除转基因玉米制种共计3630.9亩

　　农业厅：最大限度挽回农户损失

　　近日，本报曾报道陕西榆林市靖边县出现大规模转基因玉米遭强铲之事(见9月21日A06版)。昨天，靖边县政府发布通报，8月时全县对玉米制种田进行全面排查检验，确定转基因玉米制种共计3630.9亩，依据相关规定，在8月31日已将转基因玉米全部铲除完毕。同时，靖边县公安机关已对涉案人员进行立案侦查，目前，经纪人刘某某已被刑事拘留。

　　转基因玉米全部铲除完毕

　　通报称，8月9日，陕西省种子管理站到靖边县对玉米制种田进行抽查，经过对该县红墩界、黄蒿界两镇玉米制种地块现场速测，发现在无证生产的制种户中有285.99亩样品呈阳性，立即送农业部农作物种子质量监督检验测试中心(西安)进行复核鉴定，确定285.99亩制种田种植为转基因玉米种子。

　　随后，省市县农业部门组成应急处置工作组，对全县玉米制种田进行全面排查检验，经过现场速测和最终5批次送检，确定转基因玉米制种共计3630.9亩。依据《种子法》等有关法律法规，靖边县及时对已检测确定的转基因制种玉米进行铲除，至8月31日已全部铲除完毕。

　　昨天下午，记者联系到陕西省农业厅杨副厅长，其表示按照《种子法》规定，靖边县未经审批的制种玉米已经全部铲除完毕。杨副厅长称，此次靖边农户制种玉米被砍原因有二，一是违反了《种子法》规定，未经当地农业行政部门审批种植制种玉米；二是违反了《转基因管理条例》，转基因由国家严格控制的，对于转基因，国家规定是“积极研究、慎重推进、严格管理”，国家允许经过审定的转基因进口，但只是用于生产、加工环节。

　　县政府先行垫付赔偿资金

　　通报中，靖边县政府称，要求各有关部门依法依规严厉打击非法经营涉事企业、制种公司、农业经纪人，全力挽回对种植户造成的经济损失，并确定按1400元/亩进行补偿。同时，靖边县公安机关已对涉案人员进行立案侦查，目前，经纪人刘某某已被刑事拘留，案件正在进一步侦破中。

　　对此处理决定，杨副厅长表示，在此次大规模转基因玉米被砍事件中，尽管农户对转基因玉米并不知情，但客观上从事了转基因玉米种植，有违规性质。在农户存在过错的前提下，农业部门和当地政府充分考虑了农户的承受能力，为照顾农户利益，在该案件还在审理之中的情况下，由县政府先行垫付赔偿资金。之后，再根据案件处理情况，追究转基因玉米种植组织者应承担的相关责任，包括经济责任。

　　至于每亩1400元的补偿标准，杨副厅长称，这是靖边县政府综合玉米种植和其他相似经济作物收入而制定的，按照就高补偿原则对农户进行补偿。因为农户确实存在过错，所以不能按照无过错种植制种玉米的标准进行补偿。

　　对于目前农户仍未拿到补偿款的问题，杨副厅长说，因目前调查核实工作还在进行当中，所以给农户的补偿还未到位，“我们会最大限度挽回农户的经济损失，承诺绝不会落空。”

　　此外，杨副厅长表示，这是陕西省农业厅第一次接到举报，由农业部转到陕西省农业厅处理此事。目前，该案件还在进一步调查中，公安部门正在追查种子来源，除被控制的刘某某外，还有一人在追查当中。(记者 樊瑞 冯华妹)

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[ 责任编辑： 孙静 ]
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