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装放射性同位素容器丢失 警方悬赏3万元查找
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新文化报 2016-09-24 10:14
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　　 23日，一条消息在松原市民的朋友圈里广泛传播，大庆钻探测井公司测井五分公司的测井专用工具丢失，警方悬赏征集线索，对于提供有价值线索的奖励1万元，对于发现并上交的市民奖励3万元，到底是什么容器丢失让大家如此紧张？

　　悬赏通告称：大庆钻探测井公司测井五分公司在9月19日至9月21日施工过程中，测井专用工具发生丢失，该物品高20厘米，带手柄，罐顶有标示2。因该设施属于贵重物品，现面向全社会征集线索，凡发现此物品并提供有价值的(线索)，奖励现金10000元，凡发现物品并主动上交公安机关，奖励人民币30000元。通告落款为松原市公安局松江分局。新文化记者联系了松江分局，民警表示，通告确实是该局所发，目前有关部门在全力搜寻。

　　记者从有关部门了解到，该设施是具有放射性的，专门用于测井勘探。事发后，省环保厅专家第一时间赶赴松原进行评估。

　　23日晚，@松原发布公布了此事件的最新进展，2016年9月19日至21日期间，大庆钻探测井公司在施工运输过程中将装有放射性同位素的容器丢失。松原市政府及相关部门及时启动了应急响应。省、市领导高度重视，要求公安、环保、卫生等部门迅速采取措施查找。省环保厅向松原派出了专家调查组。

　　目前，公安部门正在全力查找，各有关部门正在进行调查，据省辐射专家和用源单位确认，丢失的容器内装有放射性同位素锡—铟113m，丢失时活度相当于V类放射源，属极低危险源，长时间接触会对人体造成损伤，如有拾到者，不要擅自处理，请及时联系环保部门。

　　联系电话：松原市辐射环境监督站13904383542

　　松原市公安局松江分局：潘警官18043803174、臧警官18043803109

　　(记者邢阳)

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[ 责任编辑： 孙静 ]
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