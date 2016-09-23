洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会
公安部推身份证网上副本 身份认证可“刷脸”完成
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新京报 2016-09-24 10:13
分享到：

　　新京报讯(记者　李丹丹)身份证被冒用的事情屡屡发生，在生活中和网上如何证明“你是你”成了一道难题。记者昨日获悉，公安部第一研究所研发的“网络可信身份认证服务平台”即将在多地投入试点。今后不用携带身份证，在办理开网店住酒店等需实名认证的业务时，靠“刷脸”就可完成身份认证，同时还能避免身份被冒用的风险。

　　发型身材不影响“刷脸”准度

　　公安部第一研究所证件技术事业部主任郭小波告诉新京报记者，在网上怎么证明“你是你”是一种迫切的现实需求。对此，公安部第一研究所提出建立可信身份认证体系，并且完成“网络可信身份认证服务平台”的研发，其中包括身份证网上副本签发系统。

　　郭小波介绍，网络可信身份认证服务平台建立了多因子和多认证模式的系统，包括生物识别、“身份证网上副本”等技术手段。目前，“身份证刷脸”是首选的生物识别办法。

　　据悉，借助“身份证网上副本”技术，结合密码认证，脸部、指纹等生物特征验证等方式，可实现互联网上的“实名+实人+实证”的真实身份认证。

　　他说，刷脸比对的是公安系统中的高清照片，面部识别的精准度非常高了。“头发变长短，稍微的胖瘦对识别结果是没有影响的，人脸识别的技术已经超过了人眼识别的精准度”。

　　据悉，目前第一期平台建设工作已经完成并开始投入使用，几十家公司的近百个应用已经接入了平台，覆盖智慧旅游、电子政务等。该平台一秒钟可同时响应400个认证需求，日均提供逾万次身份认证。

　　郭小波表示，身份认证平台的核心技术已经成熟，并可以投入使用。但是处理能力还不能满足全社会的日益增长需求，下一步将不断扩充平台的服务能力，提高并发访问能力，接入更多的应用。

　　实现网上身份认证需要两步走

　　据郭小波介绍，今年5月可信身份认证平台已经在厦门开始试点，公安部很快会推动其他城市的试点工作，这项技术很快就可以投入使用。

　　如何实现网上身份认证？郭小波告诉记者，简单来说，需要两步走。

　　第一步，居民持身份证到可信站点申请“身份证网上副本”，这需要一个面签的过程。申请后，居民可以把副本下载到终端设备进行应用。据悉，可信站点包括派出所、银行、政务中心等授权点，今后授权点会逐步扩大范围。

　　第二步，电子商务平台、电信通讯平台、金融机构、网络服务提供商等需要接入身份认证平台，通过该平台就能完成公民身份认证。以电商平台为例，只需在产品中增加身份认证环节，就能通过公安部门的身份认证服务系统，完成用户的身份认证。

　　据悉，完成以上两步之后，今后在办理一些实名认证业务时，就可通过“刷脸”等形式完成真实身份验证，无需携带身份证。

　　目前，该项目已与中国互联网信息中心、中国移动、中国建设银行、阿里巴巴、中国平安、蚂蚁金服、微信等各行业机构开展合作，在保障身份证网上应用安全的前提下应用于域名注册、实名售卡、金融征信。

　　认证过程不在网络存储传输信息

　　在身份认证的过程中，个人信息是否会泄露？郭小波告诉记者，认证过程不会在互联网上存储、传输身份信息，只在公安系统后台才能看到公民的个人信息。前端使用者看到的信息是“脱敏”的，个人信息被隐藏了。此外，所有的传递管道都是加密的。

　　他表示，“身份证网上副本”承载的信息只存在终端，而不会存储在云端，以保障个人信息的安全。根据所需求的保密程度高低，网上副本还可以增加居民的人像、指纹信息，提高安全性。

　　此外，这种“数据加密”性质的“网上二代证”在保护了公民隐私信息的同时，也解决了公民个人信息在互联网上被“盗用”“冒用”的问题。身份证网上副本具有加密标识，不会存储任何隐私信息。

 返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 孙静 ]
分享到：
相关阅读
  • ·到医院看病事先还要做好“功课” 听专家咋说
  • ·小苏打真可以饿死癌细胞？当事医生这么回应
  • ·2岁女童被虐待身亡 外婆拒不认罪称从没打孩子
    		•
    “十一”短租公寓市场火爆
    “十一”短租公寓市场火爆
    银行推房产二次抵押引发担忧
        当下，多地房价正经历着一轮上涨，很多想投资房地产的人都四处找钱买房，部分人甚至还打起了银行“房抵贷”...
  • ·保障房如何杜绝权力寻租
  • ·郑州28天仅发42份产权证 专家建议进行彻底改革
  • ·某市住房限购今实施 市民有2套及以上不得再购新房
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市上调企业退休人员基本养老金 下...
  • 市委十届十九次全会召开 李亚出席并讲话
  • 小苏打“饿死”癌细胞 治癌症如治感冒？
  • 2016中国洛阳第13届金秋汽车博览会落...
  • 西苑公园：缤纷秋叶映青瓦 典雅园林现...
  • 今日洛阳局部地区有大雨
  • 洛阳将构建安全、连续的慢行系统 让市...
  • 高新区引入一台高科技洗扫车 污水再生...
  • 洛阳市秸秆综合利用和禁烧工作责任人...
  • 2016中国洛阳关林国际朝圣大典开幕
    		•
    百姓呼声
    洛阳26中要求：严禁教师推介学生到校外补课
    住建委：启明南路预计今年年底建成通车
    精彩图片
    成都一5层建筑物发生大...
    尴尬了！郑秀文演唱会...
    林志玲变花仙子 露肩回...
    上海：超轻体重早产四...
    精彩热帖

    金秋汽车博览会

    这车咋骑？

    腿的延伸

    车展拍美模
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    周杰伦上亿豪宅曝光

    Angelababy古风写...

    赵本山女儿晒健身照

    韩媒评整容最多女星
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605