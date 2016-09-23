新京报讯(记者 李丹丹)身份证被冒用的事情屡屡发生，在生活中和网上如何证明“你是你”成了一道难题。记者昨日获悉，公安部第一研究所研发的“网络可信身份认证服务平台”即将在多地投入试点。今后不用携带身份证，在办理开网店住酒店等需实名认证的业务时，靠“刷脸”就可完成身份认证，同时还能避免身份被冒用的风险。

发型身材不影响“刷脸”准度

公安部第一研究所证件技术事业部主任郭小波告诉新京报记者，在网上怎么证明“你是你”是一种迫切的现实需求。对此，公安部第一研究所提出建立可信身份认证体系，并且完成“网络可信身份认证服务平台”的研发，其中包括身份证网上副本签发系统。

郭小波介绍，网络可信身份认证服务平台建立了多因子和多认证模式的系统，包括生物识别、“身份证网上副本”等技术手段。目前，“身份证刷脸”是首选的生物识别办法。

据悉，借助“身份证网上副本”技术，结合密码认证，脸部、指纹等生物特征验证等方式，可实现互联网上的“实名+实人+实证”的真实身份认证。

他说，刷脸比对的是公安系统中的高清照片，面部识别的精准度非常高了。“头发变长短，稍微的胖瘦对识别结果是没有影响的，人脸识别的技术已经超过了人眼识别的精准度”。

据悉，目前第一期平台建设工作已经完成并开始投入使用，几十家公司的近百个应用已经接入了平台，覆盖智慧旅游、电子政务等。该平台一秒钟可同时响应400个认证需求，日均提供逾万次身份认证。

郭小波表示，身份认证平台的核心技术已经成熟，并可以投入使用。但是处理能力还不能满足全社会的日益增长需求，下一步将不断扩充平台的服务能力，提高并发访问能力，接入更多的应用。

实现网上身份认证需要两步走

据郭小波介绍，今年5月可信身份认证平台已经在厦门开始试点，公安部很快会推动其他城市的试点工作，这项技术很快就可以投入使用。

如何实现网上身份认证？郭小波告诉记者，简单来说，需要两步走。

第一步，居民持身份证到可信站点申请“身份证网上副本”，这需要一个面签的过程。申请后，居民可以把副本下载到终端设备进行应用。据悉，可信站点包括派出所、银行、政务中心等授权点，今后授权点会逐步扩大范围。

第二步，电子商务平台、电信通讯平台、金融机构、网络服务提供商等需要接入身份认证平台，通过该平台就能完成公民身份认证。以电商平台为例，只需在产品中增加身份认证环节，就能通过公安部门的身份认证服务系统，完成用户的身份认证。

据悉，完成以上两步之后，今后在办理一些实名认证业务时，就可通过“刷脸”等形式完成真实身份验证，无需携带身份证。

目前，该项目已与中国互联网信息中心、中国移动、中国建设银行、阿里巴巴、中国平安、蚂蚁金服、微信等各行业机构开展合作，在保障身份证网上应用安全的前提下应用于域名注册、实名售卡、金融征信。

认证过程不在网络存储传输信息

在身份认证的过程中，个人信息是否会泄露？郭小波告诉记者，认证过程不会在互联网上存储、传输身份信息，只在公安系统后台才能看到公民的个人信息。前端使用者看到的信息是“脱敏”的，个人信息被隐藏了。此外，所有的传递管道都是加密的。

他表示，“身份证网上副本”承载的信息只存在终端，而不会存储在云端，以保障个人信息的安全。根据所需求的保密程度高低，网上副本还可以增加居民的人像、指纹信息，提高安全性。

此外，这种“数据加密”性质的“网上二代证”在保护了公民隐私信息的同时，也解决了公民个人信息在互联网上被“盗用”“冒用”的问题。身份证网上副本具有加密标识，不会存储任何隐私信息。