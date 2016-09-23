一艘载有约600名非法移民的船只21日在埃及北部地中海海岸附近沉没。民众聚集在地中海岸边，等待救援人员搜被困人员。图片来源：中新网

一艘载有大约600名非法移民的船只21日在埃及北部海域沉没，已造成至少43人遇难，尚有约400人下落不明。

埃及地方官员说，船上难民主要来自埃及、苏丹、索马里等非洲国家，目的地可能是意大利。沉船原因很可能是超载。

【遇难人数或上升】

据埃及军方消息，沉船地点位于埃及北部地中海海域，距离布海拉省拉希德堡海岸约12海里。

路透社先前援引布海拉省官员的话报道说，已打捞出31具尸体，包括20男、10女和一名儿童。路透社记者随后在现场看到参与救援的渔船又运回12具尸体，意味着已有至少43人遇难。

当地官员说，已有150多人获救，救援行动继续展开。还有大约400人下落不明，意味着遇难人数可能继续增加。

布海拉省一名没有公开姓名的安全部门官员说，初步信息表明，事故原因可能是超载导致船体倾斜、移民落水。

埃及官方媒体中东社报道称，这艘船只从埃及地中海海岸一个村庄出发，其目的地很可能是意大利。船上搭载的非法移民可能主要来自埃及、苏丹、索马里等国。

在拉希德堡一个海岸检查站，数十人等候在此，焦急打听失踪亲人的下落。“见不到他我不会离开，”拉提卜·古奈姆哭泣着说，她16岁的弟弟前一天从附近一个贫困村落搭上这艘船，渴望到欧洲寻求好生活。

“昨天活着离开，今天死去归来，这或许就是他的宿命，”古奈姆认定弟弟已经遇难，“他们还没把他的尸体打捞出来。”

【海上偷渡更危险】

埃及渔民穆罕默德·纳斯拉维说，他认识沉船上的7个人，其中两人仍下落不明。他自己一年前曾偷渡希腊，没能成功。

“看看这起沉船事故如何令人震惊，但今天晚上，会有更多人乘船离开，”他告诉路透社，“贫困迫使他们(宁愿冒险)。”

渴望摆脱战乱和贫困的难民冒着生命风险偷渡同时，万里之外的美国纽约，全球领导人，包括埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西，本周齐聚联合国大会、商讨难民危机。

联合国难民署20日公布的统计数字显示，今年1月以来，已有超过30万人取道海路向欧洲偷渡，其中超过3000人在途中死亡或失踪，比去年同期增加近千人。去年共有130万来自贫困和战乱地区的难民抵达欧洲。

分析人士指出，由于难民经陆路进入欧洲的“巴尔干通道”被切断，欧盟同土耳其之间也就难民问题达成协议，埃及今后恐将成为中东和非洲难民偷渡欧洲的新跳板。然而，这一条新的偷渡路线更耗时、更危险；一旦发生事故，搜救工作也面临更多困难。

欧洲边境管理局不久前公布的统计数字显示，从埃及经由地中海偷渡到意大利的难民人数过去一年时间里大幅增加；今年1月到9月，这一人数达1.2万，比上年同期多出5000人。

专家说，这些偷渡难民通常在埃及搭乘老旧的渔船，船舱里和甲板上都人满为患，严重超载。(张代蕾)(新华社专特稿)