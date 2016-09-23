新华社北京9月22日电(邹伟、张一琪)记者22日从公安部获悉，公安部常备维和警队第一期培训班160名队员以各科全优成绩顺利通过联合国甄选评估，在10月份通过联合国装备考核后，将成为首支列入联合国维和能力待命机制快速部署等级的防暴队。

据介绍，9月19日至21日在中国维和警察培训中心举行的联合国甄选评估中，联合国纽约总部维和行动部官员对常备维和警队第一期培训班队员的语言能力、驾驶技能、武器应用和射击等项目进行了考核，对各级指挥员组织指挥能力进行了面试，同时对警队小组战术、要人警卫、车队护卫、设卡查车、人群控制等五大项目涉及几十个科目的战术演练进行了综合评估。

联合国纽约总部维和行动部警察司人员招聘处处长阿塔·耶尼冈表示，经过严格的选拔和专业的培训，中国常备维和警队所表现出的良好专业素养、扎实的警务技能、超强的行动能力让人印象深刻。在10月份通过联合国装备考核后，中国常备维和警队将成为首支列入联合国维和能力待命机制快速部署等级的防暴队，作为联合国创新型、专业化、多功能快速部署成建制警察队伍，随时接受联合国派遣，承担相比以前更有危险性和挑战性的任务。

据了解，公安部常备维和警队由全国公安边防部队选拔的精英组成，队员全部是来自基层一线执法执勤单位的业务骨干和通信技术、水电维修等方面的专业人才，其中超过50人有海地、南苏丹、利比里亚等国维和经历。此次通过甄选考试的是第一期培训班。此前，队员们已通过层层遴选，并在中国维和警察培训中心接受了为期三个月的强化训练，为赴任务区安全高效地完成联合国维和任务打下坚实基础。