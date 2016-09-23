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退伍兵跑完北马又抓贼 行李丢失手臂被抓出多道血痕
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 北京晨报 2016-09-23 10:03
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　　2016北京马拉松9月17日开跑

　　北京晨报热线新闻(记者 郭丹)有市民反映，上周北京马拉松跑完之后，在地铁8号线上遭遇小偷，一位退伍军人见义勇为，将小偷制服为其追回损失。昨天，这位退伍军人黄剑向北京晨报记者讲述，在比赛结束回程的地铁上，听到有人喊抓小偷，他便出手相助，当时并没多想。可当黄剑将小偷交到地铁工作人员手中后，发现自己旅行箱却落在开走的地铁上。好人有好报，所幸被一位乘客送到地铁售票中心失物招领处。

　　据黄剑讲，他是一名退伍武警战士，也是中国老兵马拉松俱乐部福建分会会员。“俱乐部里都是退伍军人，我算里面比较年轻的。平时我会参加各种马拉松赛事，很遗憾这次北马没报上名，所以决定义务来做后勤。”黄剑笑着说，9月17日，他在为参赛老兵服务7小时后，于当天14点30分左右坐地铁去北京南站。

　　当黄剑刚从奥体中心站上车后，突然听见车门外有人大喊“抓小偷”，与此同时，他看到一男子追着另一男子从门外经过。黄剑见此情形二话不说，跑出车厢，一个俯冲把小偷按在地上。武警出身的他，三两下就将小偷制服。在与小偷搏斗中，黄剑的手臂被对方抓出多道血痕。“我从小偷手中夺回钱包交给失主，然后将小偷交给了地铁工作人员。事后，我看到失主的母亲吓得脸色苍白，她一直握着我的手道谢，还要给我钱。”黄剑连忙拒绝了，他说，退伍不褪色，这是他应该做的。

　　送走失主后，黄剑突然想起，自己的旅行箱落在早已开走的地铁上。“当时可把我急坏了，要是箱子没了的话，回家都困难了。”于是，他立马报警并联系地铁工作人员。令黄剑欣慰的是，他从工作人员口中得知，箱子早被一位李先生送到了地铁售票中心的失物招领处。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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