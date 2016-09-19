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10.3亿！电子科大获史上单笔最大校友捐款
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 四川新闻网 2016-09-22 09:27
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　　电子科大获赠最大单笔校友捐款

　　四川新闻网成都9月21日讯(记者江瑶)9月21日下午4:30，电子科技大学1986级校友、重庆博恩科技(集团)有限公司(简称博恩集团)董事长熊新翔在母校60周年校庆之际，捐资10.3亿元设立“博恩教育发展基金”以支持电子科技大学的发展。

　　这是电子科技大学建校60周年来接受的最大一笔校友捐赠。至此，电子科技大学在60周年校庆之际接受的校友捐赠总额已超15亿元。

　　社会捐赠是世界一流大学的常态，也是评价世界一流大学的核心指标之一。近年来，中国大学校友捐赠形成良好风尚，捐赠总额、单笔捐赠金额、校友个人捐赠金额的多项纪录屡被刷新。熊新翔捐资10.3亿元创造了捐资高校单笔捐赠的新纪录。

　　电子科技大学校长李言荣，副校长熊彩东、党委副书记王亚非、副校长杨晓波、党委副书记申小蓉，校长助理、合作发展部部长徐红兵以及相关部门和学院负责人，博恩集团副总裁刘强、魏开庆、总裁办主任卢涛、总裁助理陈阳等，共同见证了这一重要的时刻。

　　“熊新翔校友感恩母校、支持母校，为电子科技大学的改革发展和实现建设世界一流大学、世界一流学科的战略目标提供了大力支持，也为整个社会树立了榜样、传递了正能量！”李言荣表示，学校将用好校友捐赠的每一分钱，为社会培养更多的优秀人才、做出更大的贡献。

　　“我对电子科技大学的一草一木都是有感情的，每当回想我的大学时光都感觉很温暖！”熊新翔表示，母校在他心目中占据着十分重要的地位。“我在电子科技大学四年，除了专业以外，大部分时间都在学哲学。”他说，“那四年的思想煎熬，造就了我此后的思想跨越。哲学教会我透过现象看本质、穿过现在看未来。”他也因此多次强调“电子科技大学是我唯一的母校！”

　　本科毕业后，熊新翔他先后转战攀枝花和深圳，最后扎根重庆，在创业道路上与“哲学”结下了不解之缘。

　　“现在做企业管理，最核心的是战略决策，是远见、是洞察。而要做到这一点，就需要专业的支撑和哲学的指引。只有把握了规律，才能达到自由之境。”熊新翔说，“这一切无不得益于在电子科技大学的哲学领悟！”

　　据了解，“博恩教育发展基金”分为“校长基金”和“博恩跨学科创新发展基金”。其中，“博恩跨学科创新发展基金”总额度为10亿元，设立各种专项基金用于支持电子科技大学在环境保护、食品安全、大数据以及产融结合、商业人才培养等多领域跨学科创新发展。(电子科大供图)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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