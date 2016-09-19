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山东莱州市委书记李明北京发言:用好四德榜聚正能量
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 胶东在线 2016-09-22 09:23
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莱州市委书记李明北京发言:用好四德榜聚正能量

莱州市弘扬志愿精神，助力文明城市建设

莱州市委书记李明北京发言:用好四德榜聚正能量

驿道镇西官庄善行义举四德榜

胶东在线9月21日讯(记者 辛中欣)近日在北京举行的第十二届中国公民道德论坛上，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长刘奇葆出席论坛并讲话。山东省莱州市委书记李明作为全国两个县（区市）的代表之一、山东省唯一一个县级代表，作了题为《用好四德榜，汇聚正能量》的典型发言，这也是莱州市第二次在中国公民道德论坛上作典型发言。

这次论坛由中央宣传部、中央文明办举办，以“用先进典型引领核心价值”为主题。共有北京、天津、山西等8个省（区、市)的9名代表作了典型发言。 

李明在发言中表示，悠久的历史文化造就了莱州人讲礼仪、重品行、守诚信的精神特质，为新时期推进公民道德建设提供了丰富资源。近年来，莱州市着力在“有形正能量”与“鲜活价值观”的结合上狠下功夫，精心打造了“四德榜”这个新形式，探索出了一条道德建设的新路子。

李明从三个方面介绍了莱州在“四德榜”创建过程中开展的一系列具体活动和举措，以及莱州市推进公民道德建设推进情况。他表示，近年来，莱州市找准“硬抓手”，在陆续启动孝、诚、爱、仁“四德”工程的基础上，探索创建了统一规范的“善行义举四德榜”，把不同层面群体在家庭、工作和社会上的典型张榜公示，推动核心价值观全面融入社会生活，真正植根于每个市民心中，内化为精神追求、转化成自觉行动。同时，抓住关键点，坚持群众评、评群众，发动城乡群众全程参与、全员参加，在机关、村庄、社区、学校和企业设立1200多个“四德榜”，5万多名接地气的典型上榜，确保了“四德榜”影响深、立得住。“四德榜”诞生十年来，“厚德莱州”品牌已渗透、融汇到莱州各个层面和经济社会发展的各个环节，推动形成了讲社会责任、讲社会效益、讲诚信守约的良好政策导向、利益机制和社会环境，莱州市四次蝉联省级文明城市，获得首批县级“全国文明城市”提名资格，在山东省县域综合实力考核中居第5位，在全国县域经济基本竞争力百强县中居第33位。

中国公民道德论坛是我国公民道德建设领域规格最高、规模最大的盛会。2001年，中共中央印发《公民道德建设实施纲要》，大力推进思想道德建设。2003年，经中央同意，确定每年9月20日为“公民道德宣传日”，同步举办中国公民道德论坛。

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[ 责任编辑： 史戎戎 ]
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