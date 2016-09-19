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辽宁“最美野长城”被抹平？官方：确实不好看
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 新京报 2016-09-22 08:55
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　　修缮工程完成后，摄影师拍摄的小河口长城某段。高锦旭/供图查看更多组图>>

　　昨日，一则“最美野长城被抹成水泥地”的消息引发热议。流传于网络的照片显示，有700年历史的国家级文保单位，位于辽宁绥中被誉为“最美野长城”的小河口长城的一段一两公里的城墙与地面被抹平，起伏的墙垛与野性风貌被硬化路面所取代。照片的拍摄者表示，这是文保部门对其进行修缮的结果，公众的关注与质疑随之而来。

　　辽宁省文化厅副厅长、文物局局长丁辉昨日向新京报记者证实，小河口长城的这段修缮，的确是两年前按照方案进行的，目的是为了抢修保护，整个修缮过程合理合法，工艺没有问题，但也承认“确实修得不好看。”

　　-讲述

　　“修缮后成了一条硬化路面”

　　小河口长城位于葫芦岛市绥中县永安堡乡，是辽宁境内的明长城主干线，坐落于险峻的燕山山脉，是辽宁与河北的两省分界线，长约8.9公里，有31座敌楼、18座战台、14座烽火台。

　　资料显示，小河口长城始建于明洪武十四年(公元1381年)，由青砖修建而成，用白灰勾缝，其门窗也都雕刻着精美的花纹。

　　绥中县永安锥山省级森林公园管理处主任刘福生，正是被这段野长城吸引而搬到了山脚下。每天都攀爬小河口长城的刘福生在2014年时遇见了这场备受争议的修缮工程，“建筑工人用掺着白灰和沙土的水泥，把城墙和地面抹成了一个水平面，看起来就像大白墙。”

　　摄影师高锦旭，多年来也一直关注小河口长城，“修复之前，这段长城的断壁残垣和青砖上的青苔，充满了沧桑的风韵。”但是当他再来这里时，发现被砂浆抹平，“现场的施工人员告诉我，来修缮是为了抢修，以防坍塌发生危险，用砂浆抹平，是设计方指示的。”

　　刘福生说，修缮工程大约进行了3个月，结束后，再次来到长城上，刘福生又吃了一惊，“原本残缺起伏的垛口墙和青砖地面，已经融合到一起，成了一条硬化路面。”

　　最让他理解不了的是，铺在表面上的这一层特别薄，“用木棍一扎就露了，最薄的地方比指甲还薄。”

　　-追问

　　1城墙是否用水泥硬化？

　　破损严重处需盖一层“保护层”，并不全是用砂浆和水泥抹平

　　对于网友质疑的“城墙被抹平”，以及刘福生所说的“用水泥硬化”，绥中县文物局方面解释，这些说法并不准确，此次修缮属于抢险工程，雨水大的时候有倒塌风险，整个修缮过程也合理合法，工艺也没有问题，而且使用的材料并不全是砂浆或水泥。

　　辽宁省文物局局长丁辉在接受新京报记者采访时介绍，照片中的这段长城，在修缮之前已经严重破损，专家在勘查时发现，其墙体只剩下半截，地面青砖碎裂，沙土裸露，一下大雨就会冲毁，如果再不进行修缮保护，不仅会发生危险，仅剩的半截也会损坏消失。

　　正是因为这样，文物部门制定了一个抢修方案，“在破损严重的部分上面，盖上一层‘保护层’。”丁辉说，全程8公里的修缮工程中，有的地方是修复，有的地方是加固，而这一段就是保护，大约一两公里，“材料是沙土，这样才能把破损的空隙填上，再加一层‘帽子’固定，并不完全是用砂浆和水泥来抹平。”

　　他也表示，方案是由专家勘查后制定，并由国家文物局在2014年审批的，“按照方案，这一段是不能按照修复的方式来做的，只能保护性修缮。”

　　2明知不好看为何不改？

　　系专家制定唯一方案，文物修复有规律，不能刚修完就刮掉

　　丁辉也承认，用这样的方式修完之后，他们就已经发现，这一段从表面上看起来并不理想，“这不是最近媒体报道了我们才意识到的，一年多之前，我们就开始反复勘查，并且想办法去改善了，确实修得不好看，我们也很纠结，因为这是专家制定的唯一的方案。”

　　既然文物部门已经发现了不足之处，为什么没有马上修改？丁辉说，文物修复是有一定规律，不能刚修完就刮掉，毕竟专家制定的方案，是目前看来最适合的保护方式，而且也需要经历一段时间，来检验修缮效果，以及研究相应问题如何解决，“要按修复程序走。”另外，北方的施工时间有限，只有八、九两个月的时间适宜动工。

　　3施工单位资质有问题？

　　施工单位有甲级资质，工程按方案执行，正制定调整方案

　　对这段长城的施工手法看起来较粗糙，施工单位是否正规，也是公众质疑的问题之一。丁辉对此回应称，本次修缮工程共分为三段，每一段的施工单位都具备甲级资质，来自沈阳及大连，整个工程也是按照方案来执行的。

　　对于目前的问题，丁辉表示，这段时间以来，专家已经多次到现场勘查调研，制定更好的调整方案，“现在还有人在现场，但这并不是勘查几次就能制定的，如果专家勘查后认为，目前的办法虽然保护了这段长城，但样子难看，那就来确定改善方案，随后我们会按照批准的方案来重新修缮。但如果没有更好的方案，也只能维持现状。”

　　-解读

　　长城保护“亟须出台统一标准”

　　“小河口长城被砂浆抹平绝非孤例”，昨日，著名长城专家、中国长城学会副会长董耀会表示，类似此段长城修缮所有手续合规，结果却破坏了文物风貌的原因，主要是目前全国长城修缮并无统一、可操作的标准。

　　他介绍，目前长城属于各地分片保护，各地在修缮时的立项、设计、施工等虽然会经过层层审批，但由于地方认识不同，对长城的修缮规划也不一样。

　　以小河口长城为例，按程序是经过县、市、省逐级上报修缮计划，直至国家文物局批准后，地方再逐级上报审批修缮方案。

　　由于修缮方案是由地方邀请机构进行设计，所以就会出现各地最终修缮结果不同的情况。

　　因此，董耀会认为，长城保护亟须的是出台全国统一的标准，根据土长城、砖长城、石头长城的不同类型，确定长城修缮方案。

　　同时，要确定设计、施工、监理、管理、自查和他查等流程规范，让设计方、施工方和专家都参与其中，“国家有个标准，修长城的人心里就有了必须遵循的政策和底线”。

　　董耀会建议，应对过去十年来修缮的长城进行一次梳理和回顾，从而确定目前长城保护的现状和修缮方式。

　　他认为，应该尊重长城现有风貌，“不是修成过去的样子，也不是修成现代的样子”，而要以现状保护和最小干预为原则，保护长城现在的样子。

　　同时，所有涉及添加的补砌、修补等措施，都要以长城的安全为目的，且与相邻部位墙体相协调，以此保护长城的真实性、完整性，以及现有沧桑古朴的历史风貌。

　　本版采写/新京报记者赵实黄颖

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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