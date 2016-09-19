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20余省份明确社会抚养费标准 各地对超生罚多少
您当前的位置 ：新闻中心 > 国内 正文      来源： 来源：中国新闻网 2016-09-22 08:49
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　　中新网北京9月22日电(记者 张尼)本月18日起，北京开始就本市的社会抚养费征收管理办法展开为期1月的征求意见。中新网记者梳理各地政策文件发现，目前，已有20余省份针对“超生”现象明确了社会抚养费标准。不少地区的标准与超生人群收入、职业等挂钩，对于3胎以上的超生、重婚超生等，更是加大征收力度。

　　资料图

　　20余省份明确社会抚养费征收新标准

　　日前，北京市人民政府关于修改《北京市社会抚养费征收管理办法》的决定(草案送审稿)开始在市政府法制办官网公开征求意见。

　　此次改动取消了原来条款中对违反规定生育第二个子女的夫妻或者非婚生育子女的公民征收社会抚养费的规定，改为对不符合规定生育第三个及三个以上子女的夫妻或者非婚生育第三个及三个以上子女的公民，每多生育一个子女，按照市统计部门公布的城镇居民或者农村居民年人均可支配收入的3至10倍征收。

　　据记者不完全统计，“全面两孩”政策正式落地以来，除新疆、西藏两地外，全国已经有29个省份陆续修订了本地区的计生条例。

　　对于“超生罚款”问题，除了正在征求意见的北京外，已经有包括河北、内蒙古、黑龙江等在内的21个省份，在新修订的人口与计生条例中明确了社会抚养费的征收标准。

　　另外，上海方面规定，要按照国务院《社会抚养费征收管理办法》和市人民政府的有关规定缴纳社会抚养费。

　　天津、江西、青海、甘肃等省份都明确，社会抚养费的征收管理办法由省或市人民政府制定。

　　云南要求依照《云南省社会抚养费征收管理规定》对超生夫妻双方分别征收社会抚养费。广西在新条例中则未明确具体征收办法。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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